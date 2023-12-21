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Бурятку, сын которой ночевал в канализации, обязали отработать 200 часов
Бурятку, сын которой ночевал в канализации, обязали отработать 200 часов - РИА Новости, 21.12.2023
Бурятку, сын которой ночевал в канализации, обязали отработать 200 часов
Жительницу Бурятии, сын которой в июне 2019 года упал в канализационный люк и провел там ночь, приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:36
2023-12-21T14:36
2023-12-21T14:36
происшествия
иволгинский район
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УЛАН-УДЭ, 21 дек – РИА Новости. Жительницу Бурятии, сын которой в июне 2019 года упал в канализационный люк и провел там ночь, приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По данным надзорного ведомства, жительница Иволгинского района Бурятии признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Установлено, что женщина, имея сына 2013 года рождения, злоупотребляла спиртными напитками, "не заботилась о его здоровье, безопасности и оставляла ребенка без присмотра". "В июне 2019 года мальчик, оставшись без контроля матери, упал в канализационный люк, где провел всю ночь. В декабре 2022 года ребенок убежал из дома в одежде, не соответствующей погодным условиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что неоднократное привлечение к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей на женщину не подействовало. В ноябре ее лишили родительских прав, мальчика поместили в соцучреждение. "Мировой судья судебного участка Железнодорожного района г. Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя приговорил ее к 200 часам обязательных работ", - отметили в суде. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231209/sk-1914790179.html
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происшествия, иволгинский район, россия, улан-удэ
Происшествия, Иволгинский район, Россия, Улан-Удэ
Бурятку, сын которой ночевал в канализации, обязали отработать 200 часов
Бурятку, чей сын ночевал в канализационном люке, обязали отработать 200 часов