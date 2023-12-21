https://ria.ru/20231221/raboty-1917210697.html

Бурятку, сын которой ночевал в канализации, обязали отработать 200 часов

Бурятку, сын которой ночевал в канализации, обязали отработать 200 часов - РИА Новости, 21.12.2023

Бурятку, сын которой ночевал в канализации, обязали отработать 200 часов

Жительницу Бурятии, сын которой в июне 2019 года упал в канализационный люк и провел там ночь, приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:36

2023-12-21T14:36

2023-12-21T14:36

происшествия

иволгинский район

россия

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 21 дек – РИА Новости. Жительницу Бурятии, сын которой в июне 2019 года упал в канализационный люк и провел там ночь, приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По данным надзорного ведомства, жительница Иволгинского района Бурятии признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Установлено, что женщина, имея сына 2013 года рождения, злоупотребляла спиртными напитками, "не заботилась о его здоровье, безопасности и оставляла ребенка без присмотра". "В июне 2019 года мальчик, оставшись без контроля матери, упал в канализационный люк, где провел всю ночь. В декабре 2022 года ребенок убежал из дома в одежде, не соответствующей погодным условиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что неоднократное привлечение к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей на женщину не подействовало. В ноябре ее лишили родительских прав, мальчика поместили в соцучреждение. "Мировой судья судебного участка Железнодорожного района г. Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя приговорил ее к 200 часам обязательных работ", - отметили в суде. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231209/sk-1914790179.html

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происшествия, иволгинский район, россия, улан-удэ