https://ria.ru/20231221/putin-1917324529.html
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову - РИА Новости, 21.12.2023
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову
Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR депутат эстонского... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:47
2023-12-21T18:47
2023-12-21T18:50
швеция
эстония
владимир путин
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99751/41/997514100_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_423b3091cde8ce3f88d3a08e222615bf.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR депутат эстонского парламента, полковник запаса Петер Тали."Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд", — сказал он.Талли заявил, что в случае нападения на остров НАТО не будет иметь возможности задействовать статью устава о коллективной обороне.Ранее Владимир Путин напомнил, что России не нужны страны НАТО сейчас и не будут нужны потом. А агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заключил президент.
https://ria.ru/20231219/nato-1916702545.html
швеция
эстония
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99751/41/997514100_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_6f7da094ddc77ae0a9ed74700f3e4208.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, эстония, владимир путин, нато, россия
Швеция, Эстония, Владимир Путин, НАТО, Россия
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову
Эстонский офицер испугался, что Россия может напасть на шведский остров
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR
депутат эстонского парламента, полковник запаса Петер Тали.
"Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд", — сказал он.
Талли заявил, что в случае нападения на остров НАТО не будет иметь возможности задействовать статью устава о коллективной обороне.
Ранее Владимир Путин напомнил, что России не нужны страны НАТО сейчас и не будут нужны потом. А агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заключил президент.
Путин заявил о резком росте активности НАТО