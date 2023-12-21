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В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову - РИА Новости, 21.12.2023
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18:47 21.12.2023 (обновлено: 18:50 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/putin-1917324529.html
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову - РИА Новости, 21.12.2023
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову
Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR депутат эстонского... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:47
2023-12-21T18:50
швеция
эстония
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR депутат эстонского парламента, полковник запаса Петер Тали."Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд", — сказал он.Талли заявил, что в случае нападения на остров НАТО не будет иметь возможности задействовать статью устава о коллективной обороне.Ранее Владимир Путин напомнил, что России не нужны страны НАТО сейчас и не будут нужны потом. А агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заключил президент.
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швеция, эстония, владимир путин, нато, россия
Швеция, Эстония, Владимир Путин, НАТО, Россия
В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову

Эстонский офицер испугался, что Россия может напасть на шведский остров

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на побережье Балтийского моря
Вид на побережье Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на побережье Балтийского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR депутат эстонского парламента, полковник запаса Петер Тали.
"Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд", — сказал он.
Талли заявил, что в случае нападения на остров НАТО не будет иметь возможности задействовать статью устава о коллективной обороне.
Ранее Владимир Путин напомнил, что России не нужны страны НАТО сейчас и не будут нужны потом. А агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заключил президент.
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