https://ria.ru/20231221/putin-1917324529.html

В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову

В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову - РИА Новости, 21.12.2023

В Эстонии испугались "удара" Путина по шведскому острову

Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR депутат эстонского... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:47

2023-12-21T18:47

2023-12-21T18:50

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как страна пока не входит в НАТО, заявил ERR депутат эстонского парламента, полковник запаса Петер Тали."Если Кремль что-то попытается сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане является принадлежащий Швеции остров Готланд", — сказал он.Талли заявил, что в случае нападения на остров НАТО не будет иметь возможности задействовать статью устава о коллективной обороне.Ранее Владимир Путин напомнил, что России не нужны страны НАТО сейчас и не будут нужны потом. А агрессивный характер НАТО уже не скрывается, в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство, заключил президент.

https://ria.ru/20231219/nato-1916702545.html

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швеция, эстония, владимир путин, нато, россия