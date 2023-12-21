https://ria.ru/20231221/putin-1917294249.html

Хороший год. В США неожиданно высказались о Путине

Хороший год. В США неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 21.12.2023

Хороший год. В США неожиданно высказались о Путине

Нынешний год ознаменовал триумфом для России и поселил страх в сердце Украины, пишет журналист Associated Press Барри Хэттон. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:08

2023-12-21T17:08

2023-12-21T17:08

украина

россия

сша

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

в мире

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Нынешний год ознаменовал триумфом для России и поселил страх в сердце Украины, пишет журналист Associated Press Барри Хэттон."Год начался с больших надежд ВСУ, планировавших контрнаступление на Россию. Закончился он разочарованием на поле боя, все более мрачным настроением среди украинских военнослужащих и тревогой по поводу будущего западной помощи", — говорится в статье.Что касается российского президента, то для него год сложился удачно, отмечает издание. "Это был хороший год для Путина, я бы даже сказал – отличный", — заявил Матье Булег, научный сотрудник аналитического центра Chatham House в Лондоне. Он аргументировал свою позицию тем, что российская экономика выстояла натиск западных санкций, а российская армия занимает лидирующую позицию на фронте.В следующем году обстановка на международной арене может стать еще более благоприятной для российского лидера после президентских выборов в США, где нарастает недовольство непрекращающимся спонсированием Зеленского, предупреждает автор.В то же время Украина находится в шатком положении – поддержка Запада тает на глазах, а принятие в Евросоюз и НАТО может занять долгие годы, заключает журналист.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Практически все решения ЕС по выделению средств киевским властям в настоящее время блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на 2024 год, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную поддержку на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.В свою очередь, республиканцы в палате представителей США ушли на новогодние каникулы, так и не согласовав запрос Белого дома о новой военной помощи Украине, который должны утвердить обе палаты конгресса.

https://ria.ru/20231219/zapad-1916795398.html

https://ria.ru/20231220/obsuzhdenie-1916953253.html

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украина, россия, сша, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, в мире