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Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны - РИА Новости, 21.12.2023
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15:23 21.12.2023 (обновлено: 15:39 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/putin-1917228818.html
Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны
Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны - РИА Новости, 21.12.2023
Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны
Все планы российских властей в развитии инфраструктуры, социальной сферы реалистичны, учитывают динамику развития и индустриальный рост, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:23
2023-12-21T15:39
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все планы российских властей в развитии инфраструктуры, социальной сферы реалистичны, учитывают динамику развития и индустриальный рост, заявил президент РФ Владимир Путин"Все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, поддержки демографии предельно реалистичны. Мы с вами постоянно сверяем часы по этим направлениям, они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику её отраслей, индустриальный рост", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил также, что Россия сейчас накопила потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны."Что касается текущего года, как вы знаете, задачи были установлены по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономического суверенитета, технологического и кадрового, инфраструктурного, финансового суверенитета, а также структурные изменения нашей внешнеэкономической деятельности. И, конечно, это развитие городов и поселков, социальной сферы. Решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования. В целом, повышение качества жизни людей", - добавил президент.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны

Путин: все планы в развитии инфраструктуры и социальной сферы реалистичны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все планы российских властей в развитии инфраструктуры, социальной сферы реалистичны, учитывают динамику развития и индустриальный рост, заявил президент РФ Владимир Путин
«
"Все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, поддержки демографии предельно реалистичны. Мы с вами постоянно сверяем часы по этим направлениям, они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику её отраслей, индустриальный рост", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил также, что Россия сейчас накопила потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
«
"Что касается текущего года, как вы знаете, задачи были установлены по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономического суверенитета, технологического и кадрового, инфраструктурного, финансового суверенитета, а также структурные изменения нашей внешнеэкономической деятельности. И, конечно, это развитие городов и поселков, социальной сферы. Решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования. В целом, повышение качества жизни людей", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Путин назвал главные цели развития экономики
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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