Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны
Путин: все планы в развитии инфраструктуры и социальной сферы реалистичны
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все планы российских властей в развитии инфраструктуры, социальной сферы реалистичны, учитывают динамику развития и индустриальный рост, заявил президент РФ Владимир Путин
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"Все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, поддержки демографии предельно реалистичны. Мы с вами постоянно сверяем часы по этим направлениям, они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику её отраслей, индустриальный рост", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил также, что Россия сейчас накопила потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
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"Что касается текущего года, как вы знаете, задачи были установлены по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономического суверенитета, технологического и кадрового, инфраструктурного, финансового суверенитета, а также структурные изменения нашей внешнеэкономической деятельности. И, конечно, это развитие городов и поселков, социальной сферы. Решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования. В целом, повышение качества жизни людей", - добавил президент.