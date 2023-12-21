https://ria.ru/20231221/putin-1917228818.html

Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны

Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны - РИА Новости, 21.12.2023

Путин заявил, что все планы в развитии инфраструктуры реалистичны

Все планы российских властей в развитии инфраструктуры, социальной сферы реалистичны, учитывают динамику развития и индустриальный рост, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:23

2023-12-21T15:23

2023-12-21T15:39

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все планы российских властей в развитии инфраструктуры, социальной сферы реалистичны, учитывают динамику развития и индустриальный рост, заявил президент РФ Владимир Путин"Все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, поддержки демографии предельно реалистичны. Мы с вами постоянно сверяем часы по этим направлениям, они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику её отраслей, индустриальный рост", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он отметил также, что Россия сейчас накопила потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны."Что касается текущего года, как вы знаете, задачи были установлены по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономического суверенитета, технологического и кадрового, инфраструктурного, финансового суверенитета, а также структурные изменения нашей внешнеэкономической деятельности. И, конечно, это развитие городов и поселков, социальной сферы. Решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования. В целом, повышение качества жизни людей", - добавил президент.

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика