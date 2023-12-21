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Совет по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Путина

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Путина - РИА Новости, 21.12.2023

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Путина

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:13

2023-12-21T15:13

2023-12-21T15:13

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

россия

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2023

Максим Зубков

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Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 2023-12-21T15:13 true PT35M01S

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Максим Зубков

владимир путин, россия, видео