https://ria.ru/20231221/putin-1917224748.html
Совет по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Путина
Совет по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Путина - РИА Новости, 21.12.2023
Совет по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:13
2023-12-21T15:13
2023-12-21T15:13
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917139665_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1ec4988eb3114782ad6dfe8ae834a641.jpg
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917139665_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_01fed92fd88bff37eb1045b004209631.jpg
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
2023-12-21T15:13
true
PT35M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совет по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2023-12-21T15:13
true
PT35M01S
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.