https://ria.ru/20231221/putin-1917201746.html
Церемония открытия трассы "Восток" с участием Путина. Трансляция
Церемония открытия трассы "Восток" с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 21.12.2023
Церемония открытия трассы "Восток" с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия трассы "Восток". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:04
2023-12-21T14:04
2023-12-21T14:04
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917138103_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_61d4b39221a7c080065023495743e6d7.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия трассы "Восток".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917138103_46:0:957:683_1920x0_80_0_0_88d455ed1271e84da2849d4dd4469704.jpg
Путин на церемонии открытия трассы "Восток"
Путин на церемонии открытия трассы "Восток"
2023-12-21T14:04
true
PT30M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Церемония открытия трассы "Восток" с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия трассы "Восток".
2023-12-21T14:04
true
PT30M25S
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия трассы "Восток".