https://ria.ru/20231221/putin-1917161635.html

Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч

Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч - РИА Новости, 21.12.2023

Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч

Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков уверен, что подписей в поддержку их... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:31

2023-12-21T11:31

2023-12-21T11:31

владимир машков

владимир путин

политика

президентские выборы в россии

артем жога

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков уверен, что подписей в поддержку их кандидата будет гораздо больше, чем требуется, никого ограничивать в этом не будут. "Я уверен, их будет гораздо больше, чем требуется. Требуется 300 тысяч. В Донецке ребята готовы собрать миллион. Мы, естественно, никого ограничивать не будем. Мне кажется, это очень чувственный момент нашей жизни", - сказал Машков журналистам. В свою очередь спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога, также ставший одним из сопредседателей штаба, отметил, что не видит другого кандидата на пост президента. "Буду делать все возможное от меня, выполнять все поручения, которые возложит на меня штаб, 24 на 7 на протяжении всего периода", - сказал он.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир машков, владимир путин, политика, президентские выборы в россии, артем жога, донецкая народная республика