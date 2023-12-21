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Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч - РИА Новости, 21.12.2023
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11:31 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/putin-1917161635.html
Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч
Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч - РИА Новости, 21.12.2023
Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч
Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков уверен, что подписей в поддержку их... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:31
2023-12-21T11:31
владимир машков
владимир путин
политика
президентские выборы в россии
артем жога
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков уверен, что подписей в поддержку их кандидата будет гораздо больше, чем требуется, никого ограничивать в этом не будут. "Я уверен, их будет гораздо больше, чем требуется. Требуется 300 тысяч. В Донецке ребята готовы собрать миллион. Мы, естественно, никого ограничивать не будем. Мне кажется, это очень чувственный момент нашей жизни", - сказал Машков журналистам. В свою очередь спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога, также ставший одним из сопредседателей штаба, отметил, что не видит другого кандидата на пост президента. "Буду делать все возможное от меня, выполнять все поручения, которые возложит на меня штаб, 24 на 7 на протяжении всего периода", - сказал он.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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владимир машков, владимир путин, политика, президентские выборы в россии, артем жога, донецкая народная республика
Владимир Машков, Владимир Путин, Политика, Президентские выборы в России, Артем Жога, Донецкая Народная Республика
Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч

Машков: подписей в поддержку Путина будет гораздо больше требуемых 300 тысяч

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков уверен, что подписей в поддержку их кандидата будет гораздо больше, чем требуется, никого ограничивать в этом не будут.
"Я уверен, их будет гораздо больше, чем требуется. Требуется 300 тысяч. В Донецке ребята готовы собрать миллион. Мы, естественно, никого ограничивать не будем. Мне кажется, это очень чувственный момент нашей жизни", - сказал Машков журналистам.
В свою очередь спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога, также ставший одним из сопредседателей штаба, отметил, что не видит другого кандидата на пост президента. "Буду делать все возможное от меня, выполнять все поручения, которые возложит на меня штаб, 24 на 7 на протяжении всего периода", - сказал он.
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