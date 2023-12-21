https://ria.ru/20231221/psb-1917251276.html
Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ
Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ - РИА Новости, 21.12.2023
Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ
erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7 РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:12
2023-12-21T16:12
2023-12-21T16:12
реклама
экономика
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7 МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Санкт Петербурге выдали ветеранам вооруженных сил - участникам СВО 16 совместных платежных карт, сообщает банк. Торжественная церемония прошла в парке "Россия – моя история". В ней приняли участие заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрей Михно, председатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, представители органов власти. Участники и ветераны СВО могут использовать банковскую карту "Защитники Отечества" для начисления пенсий и социальных пособий. Также им доступен широкий спектр других банковских услуг и различных опций - операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей. Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции. По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка – ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и других. Всего партнерами программ лояльности выступают более 10 организаций, и их число будет кратно расти. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7
https://ria.ru/20231219/psb-1916741472.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_053c44eb4cc17218961ae25f196d3fd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реклама, экономика, промсвязьбанк
Реклама, Экономика, Промсвязьбанк
erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Санкт Петербурге выдали ветеранам вооруженных сил - участникам СВО 16 совместных платежных карт, сообщает банк.
Торжественная церемония прошла в парке "Россия – моя история". В ней приняли участие заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрей Михно, председатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, представители органов власти.
Участники и ветераны СВО могут использовать банковскую карту "Защитники Отечества" для начисления пенсий и социальных пособий. Также им доступен широкий спектр других банковских услуг и различных опций - операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей.
Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции.
ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали совместные карты ветеранам СВО
По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка – ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и других.
Всего партнерами программ лояльности выступают более 10 организаций, и их число будет кратно расти.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7