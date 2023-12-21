https://ria.ru/20231221/psb-1917251276.html

Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ

Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ - РИА Новости, 21.12.2023

Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ

erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7 РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:12

2023-12-21T16:12

2023-12-21T16:12

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erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7 МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Санкт Петербурге выдали ветеранам вооруженных сил - участникам СВО 16 совместных платежных карт, сообщает банк. Торжественная церемония прошла в парке "Россия – моя история". В ней приняли участие заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрей Михно, председатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, представители органов власти. Участники и ветераны СВО могут использовать банковскую карту "Защитники Отечества" для начисления пенсий и социальных пособий. Также им доступен широкий спектр других банковских услуг и различных опций - операции с наличными без комиссии в любых банкоматах, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов и других провайдеров в мобильном банке, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей. Бонусная программа ПСБ позволяет получить дополнительный доход до 4% на остаток по карте или кешбэк до 4% от суммы покупок. Клиенты могут менять настройки программы лояльности под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения и акции. По карте можно получить дополнительный кешбэк до 25% от партнеров банка – ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий и бронирования, перевозчиков и других. Всего партнерами программ лояльности выступают более 10 организаций, и их число будет кратно расти. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWupRovCD7

https://ria.ru/20231219/psb-1916741472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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