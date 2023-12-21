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Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос - РИА Новости, 21.12.2023
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11:18 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/provody-1917158884.html
Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос
Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос - РИА Новости, 21.12.2023
Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос
Каждый второй россиянин (53%) провожает 2023 год и встречает 2024 с хорошим настроением, треть не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:18
2023-12-21T11:18
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) провожает 2023 год и встречает 2024 с хорошим настроением, треть не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника, согласно данным опроса ВЦИОМ. Каждый второй россиянин (53%) испытывает положительные эмоции накануне Нового года, 11% сказали, что их сопровождает пессимистичный настрой и плохое настроение перед наступлением 2024 года, 34% не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника, сообщает ВЦИОМ, подводя итоги года. Среди респондентов, провожающих 2023 год с хорошим настроением, число женщин (56%) превосходит число мужчин (49%). В возрастной категории старше 60 лет этот показатель наиболее большой - 57%. Наиболее пессимистично настроены молодые люди в возрасте 18-24 лет, среди них 15% встречают 2024 год с плохим настроением. Опрос ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос

ВЦИОМ: 53% россиян провожают 2023 год с хорошим настроением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Манежной площади в Москве
Люди на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) провожает 2023 год и встречает 2024 с хорошим настроением, треть не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника, согласно данным опроса ВЦИОМ.
Каждый второй россиянин (53%) испытывает положительные эмоции накануне Нового года, 11% сказали, что их сопровождает пессимистичный настрой и плохое настроение перед наступлением 2024 года, 34% не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника, сообщает ВЦИОМ, подводя итоги года.
Среди респондентов, провожающих 2023 год с хорошим настроением, число женщин (56%) превосходит число мужчин (49%). В возрастной категории старше 60 лет этот показатель наиболее большой - 57%.
Наиболее пессимистично настроены молодые люди в возрасте 18-24 лет, среди них 15% встречают 2024 год с плохим настроением.
Опрос ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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