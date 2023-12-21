https://ria.ru/20231221/provody-1917158884.html

Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос

Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос - РИА Новости, 21.12.2023

Большинство россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, показал опрос

Каждый второй россиянин (53%) провожает 2023 год и встречает 2024 с хорошим настроением, треть не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:18

2023-12-21T11:18

2023-12-21T11:18

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) провожает 2023 год и встречает 2024 с хорошим настроением, треть не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника, согласно данным опроса ВЦИОМ. Каждый второй россиянин (53%) испытывает положительные эмоции накануне Нового года, 11% сказали, что их сопровождает пессимистичный настрой и плохое настроение перед наступлением 2024 года, 34% не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций от предстоящего праздника, сообщает ВЦИОМ, подводя итоги года. Среди респондентов, провожающих 2023 год с хорошим настроением, число женщин (56%) превосходит число мужчин (49%). В возрастной категории старше 60 лет этот показатель наиболее большой - 57%. Наиболее пессимистично настроены молодые люди в возрасте 18-24 лет, среди них 15% встречают 2024 год с плохим настроением. Опрос ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, вциом