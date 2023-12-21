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Россия выразила протест Японии из-за военных учений на Хоккайдо
Россия выразила протест Японии из-за военных учений на Хоккайдо - РИА Новости, 21.12.2023
Россия выразила протест Японии из-за военных учений на Хоккайдо
Москва выразила протест посольству Японии из-за военных учений на Хоккайдо вблизи российской границы, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:12
2023-12-21T16:12
2023-12-21T16:45
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва выразила протест посольству Японии из-за военных учений на Хоккайдо вблизи российской границы, сообщил МИД на своем сайте."Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ Российской Федерации, с участием вооруженных сил США и Австралии", — говорится в публикации.На Смоленской площади предупредили Токио, что рассматривают подобную провокацию как потенциальную угрозу безопасности России.В МИД указали, что безответственная политика премьер-министра Фумио Кисиды ставит Японию на путь эскалации в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.Кроме того, дипломаты подчеркнули, что российская сторона продолжит принимать меры для укрепления обороноспособности.
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в мире, москва, токио, япония, фумио кисида, хоккайдо, россия, вооруженные силы сша
В мире, Москва, Токио, Япония, Фумио Кисида, Хоккайдо, Россия, Вооруженные силы США
Россия выразила протест Японии из-за военных учений на Хоккайдо
МИД: РФ рассматривает учения Японии, Австралии и США на Хоккайдо как угрозу