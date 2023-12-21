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Протестующие в центре Буэнос-Айреса начали расходиться - РИА Новости, 21.12.2023
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00:37 21.12.2023 (обновлено: 10:29 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/protest-1917109753.html
Протестующие в центре Буэнос-Айреса начали расходиться
Протестующие в центре Буэнос-Айреса начали расходиться - РИА Новости, 21.12.2023
Протестующие в центре Буэнос-Айреса начали расходиться
Люди стали расходиться с акции протеста в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T00:37
2023-12-21T10:29
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости. Люди стали расходиться с акции протеста в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Антиправительственный марш, созванный социальными организациями спустя десять дней работы нового правительства, стал первым с момента введения жёстких мер в отношении проведения митингов. Министр безопасности страны Патрисия Буллрич ранее сообщила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение. При этом министр подчеркнула, что правоохранительные органы будут использовать силу по минимуму, ее применение будет усилено в случае сопротивления. В среду поначалу люди толпились на тротуарах в ожидании начала марша, а затем постепенно перебрались на проезжую часть. Собравшиеся физически не могли поместиться на тротуаре. Их окружила полиция и стала теснить. Началась давка, некоторые потеряли сознание. В толпе были маленькие дети. Через несколько минут полиция открыла проход для граждан по соседней улице и разрешила полностью занять ее, несмотря на то, что это не предусмотрено новыми правилами. Протестующие прошли маршем до президентского дворца, где в спокойной обстановке и в сопровождении полиции провели около часа.
https://ria.ru/20231210/argentina-1914951927.html
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буэнос-айрес (город), в мире
Буэнос-Айрес (город), В мире
Протестующие в центре Буэнос-Айреса начали расходиться

Люди стали расходиться с акции протеста в центре Буэнос-Айреса

© AP Photo / Mario De FinaУчастники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Mario De Fina
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости. Люди стали расходиться с акции протеста в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
Антиправительственный марш, созванный социальными организациями спустя десять дней работы нового правительства, стал первым с момента введения жёстких мер в отношении проведения митингов.
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Министр безопасности страны Патрисия Буллрич ранее сообщила, что власти будут жестко реагировать на блокировку дорог при проведении митингов. По ее словам, участники акций должны находиться на тротуарах, а не перекрывать движение. При этом министр подчеркнула, что правоохранительные органы будут использовать силу по минимуму, ее применение будет усилено в случае сопротивления.
В среду поначалу люди толпились на тротуарах в ожидании начала марша, а затем постепенно перебрались на проезжую часть. Собравшиеся физически не могли поместиться на тротуаре. Их окружила полиция и стала теснить. Началась давка, некоторые потеряли сознание. В толпе были маленькие дети.
Через несколько минут полиция открыла проход для граждан по соседней улице и разрешила полностью занять ее, несмотря на то, что это не предусмотрено новыми правилами.
Протестующие прошли маршем до президентского дворца, где в спокойной обстановке и в сопровождении полиции провели около часа.
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