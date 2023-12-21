https://ria.ru/20231221/prostranstvo-1917166398.html

Пространство для людей старшего поколения открылось в Липецке

Пространство для людей старшего поколения открылось в Липецке - РИА Новости, 21.12.2023

Пространство для людей старшего поколения открылось в Липецке

Презентация проекта "Мой социальный центр" для людей старшего поколения состоялась 20 декабря в Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:53

2023-12-21T11:53

2023-12-21T11:53

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Презентация проекта "Мой социальный центр" для людей старшего поколения состоялась 20 декабря в Липецке, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Центр оборудовали в здании, где раньше располагался Дом ветеранов. Пространство трансформировали в соответствии с интересами липчан старшего поколения. Губернатор отметил, что посетил центр и пообщался с липецкими участниками проекта "Активное долголетие", которые уже оценили новые возможности. "Многое здесь сделано по запросу жителей старшего поколения. Сделано хорошо. Работа подрядчика отличная. Этот центр станет образцом для создания подобных пространств в районах", – подчеркнул Артамонов. Поддержать проект прибыла народная артистка России Светлана Дружинина, которая в эти дни находится в Липецкой области. Она отметила высокий уровень реализации проекта. "Невероятной энергетики, таланта и харизмы человек. Познакомился сегодня со Светланой Дружининой, режиссером всеми любимых фильмов. Кто не знает в нашей стране картин про гардемарин?! Думаю, таких нет. Эта женщина – легенда российского кино", - добавил губернатор. В центре созданы условия для занятий спортом, творчеством, искусством, кулинарией, для оздоровления и просто для дружеских встреч. Кроме того, здесь обновили танцевальный зал и зону для йоги, арт-студию, актовый зал и литературную гостиную. Открыли спортзал с тренажерами. Также посетители смогут поправить здесь здоровье – для этого оборудовали массажный кабинет, соляную пещеру, ингаляторий и фитобочки.

https://ria.ru/20231220/nagrady-1917009813.html

https://ria.ru/20231220/sad-1916882377.html

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липецк, липецкая область, россия