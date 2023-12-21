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Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ - РИА Новости, 21.12.2023
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13:25 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/proekt-1917189892.html
Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ
Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ - РИА Новости, 21.12.2023
Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ
Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:25
2023-12-21T13:25
красноярск
калининград
запорожье
дмитрий киселев
президентский фонд культурных инициатив
совинформбюро
общество
новости агентства
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, Республики Беларусь, а также вновь вошедших в Южный федеральный округ территорий. Особое внимание будет уделено теме подвига советской молодежи в тылу, единству исторической судьбы страны от Красноярска до Калининграда."Поддержка Президентского фонда культурных инициатив ― возможность для многих команд делать интересные медиапроекты. В этом году мы с помощью грантовой поддержки реализовали один из них — "Освобождение. 1943". В проекте один из акцентов сделан на страницах, которые связаны с Донецком, Луганском и Запорожьем. В основе материалов, ставших "сердцем" выставок по всей стране, — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, дополненный форматами новых медиа. "Освобождение" — ответ на потребность общества знать правду о том, что во время Великой Отечественной войны довелось пережить каждой семье. Мы с командой решили сделать это с помощью самых современных инструментов, так факты и военные сводки не выглядели учебником, достигая своей цели — быть интересными и востребованными, в том числе среди молодежи. Желаю всем, у кого есть идея творческого проекта, не откладывая ее реализацию на будущее, приступать к заполнению заявки уже сегодня", прокомментировал получение гранта генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, основываясь на сочетании наиболее востребованных аудиториями медиаформатах: фото, аудио и видео, которые реализуются инструментами новых медиа. В его основе - уникальный фотоархив СовИнформБюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Проект "Освобождение. Путь к Победе" будет включать 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Красноярске, Мурманске, Калининграде, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в Республике Беларусь – Минске и Бресте; создание 24 эпизодов подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий и 9 викторин на сайте РИА Новости для самой широкой аудитории; видеомосты с участниками проекта.Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии будут снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудио-подкастом. В рамках аудио продукта будут созданы три мини сериала: о событиях освобождения Советских территорий, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла.Заявки на получение грантовой поддержки на первый основной конкурс 2024 года принимались с 25 июля по 31 августа 2023 года. Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса получили проекты в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В этом году было подано 10 762 заявки из 87 регионов России. По итогам независимой экспертизы победителями стали 883 проекта из 85 регионов.
https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html
https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html
https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html
красноярск
калининград
запорожье
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2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
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РИА Новости
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353
60
353
60
красноярск, калининград, запорожье, дмитрий киселев, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, общество, новости агентства
Красноярск, Калининград, Запорожье, Дмитрий Киселев, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро, Общество, Новости агентства

Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ

© РИА НовостиПроект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ
Проект РИА Новости Освобождение. Путь к Победе получил грант ПФКИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости
Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Проект направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, Республики Беларусь, а также вновь вошедших в Южный федеральный округ территорий. Особое внимание будет уделено теме подвига советской молодежи в тылу, единству исторической судьбы страны от Красноярска до Калининграда.
Начальник отдела комплексных медиапродуктов медиагруппы Россия сегодня Елена Костомарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Проект РИА Новости и Росмолодежи стал лауреатом "Премии Рунета — 2023"
15 декабря, 22:51
"Поддержка Президентского фонда культурных инициатив ― возможность для многих команд делать интересные медиапроекты. В этом году мы с помощью грантовой поддержки реализовали один из них — "Освобождение. 1943". В проекте один из акцентов сделан на страницах, которые связаны с Донецком, Луганском и Запорожьем. В основе материалов, ставших "сердцем" выставок по всей стране, — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, дополненный форматами новых медиа. "Освобождение" — ответ на потребность общества знать правду о том, что во время Великой Отечественной войны довелось пережить каждой семье. Мы с командой решили сделать это с помощью самых современных инструментов, так факты и военные сводки не выглядели учебником, достигая своей цели — быть интересными и востребованными, в том числе среди молодежи. Желаю всем, у кого есть идея творческого проекта, не откладывая ее реализацию на будущее, приступать к заполнению заявки уже сегодня", прокомментировал получение гранта генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, основываясь на сочетании наиболее востребованных аудиториями медиаформатах: фото, аудио и видео, которые реализуются инструментами новых медиа. В его основе - уникальный фотоархив СовИнформБюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
Проекты РИА Новости и музея Куликово поле стали частью выставки Россия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Проекты РИА Новости и музея "Куликово поле" стали частью выставки "Россия"
8 декабря, 15:54
Проект "Освобождение. Путь к Победе" будет включать 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Красноярске, Мурманске, Калининграде, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в Республике Беларусь – Минске и Бресте; создание 24 эпизодов подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий и 9 викторин на сайте РИА Новости для самой широкой аудитории; видеомосты с участниками проекта.
Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии будут снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудио-подкастом. В рамках аудио продукта будут созданы три мини сериала: о событиях освобождения Советских территорий, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла.
Заявки на получение грантовой поддержки на первый основной конкурс 2024 года принимались с 25 июля по 31 августа 2023 года. Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса получили проекты в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В этом году было подано 10 762 заявки из 87 регионов России. По итогам независимой экспертизы победителями стали 883 проекта из 85 регионов.
Глава Республики Чувашия Олег Николаев на премьере совместного проекта РИА Новости и правительства Чувашской Республики Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"
1 декабря, 12:11
 
КрасноярскКалининградЗапорожьеДмитрий КиселевПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюроОбществоНовости агентства
 
 
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