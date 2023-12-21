https://ria.ru/20231221/proekt-1917189892.html

Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ

Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ - РИА Новости, 21.12.2023

Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грант ПФКИ

Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:25

2023-12-21T13:25

2023-12-21T13:25

красноярск

калининград

запорожье

дмитрий киселев

президентский фонд культурных инициатив

совинформбюро

общество

новости агентства

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Проект РИА Новости "Освобождение. Путь к Победе" получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Проект направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, Республики Беларусь, а также вновь вошедших в Южный федеральный округ территорий. Особое внимание будет уделено теме подвига советской молодежи в тылу, единству исторической судьбы страны от Красноярска до Калининграда."Поддержка Президентского фонда культурных инициатив ― возможность для многих команд делать интересные медиапроекты. В этом году мы с помощью грантовой поддержки реализовали один из них — "Освобождение. 1943". В проекте один из акцентов сделан на страницах, которые связаны с Донецком, Луганском и Запорожьем. В основе материалов, ставших "сердцем" выставок по всей стране, — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, дополненный форматами новых медиа. "Освобождение" — ответ на потребность общества знать правду о том, что во время Великой Отечественной войны довелось пережить каждой семье. Мы с командой решили сделать это с помощью самых современных инструментов, так факты и военные сводки не выглядели учебником, достигая своей цели — быть интересными и востребованными, в том числе среди молодежи. Желаю всем, у кого есть идея творческого проекта, не откладывая ее реализацию на будущее, приступать к заполнению заявки уже сегодня", прокомментировал получение гранта генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, основываясь на сочетании наиболее востребованных аудиториями медиаформатах: фото, аудио и видео, которые реализуются инструментами новых медиа. В его основе - уникальный фотоархив СовИнформБюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Проект "Освобождение. Путь к Победе" будет включать 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Красноярске, Мурманске, Калининграде, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в Республике Беларусь – Минске и Бресте; создание 24 эпизодов подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий и 9 викторин на сайте РИА Новости для самой широкой аудитории; видеомосты с участниками проекта.Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии будут снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудио-подкастом. В рамках аудио продукта будут созданы три мини сериала: о событиях освобождения Советских территорий, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла.Заявки на получение грантовой поддержки на первый основной конкурс 2024 года принимались с 25 июля по 31 августа 2023 года. Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса получили проекты в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В этом году было подано 10 762 заявки из 87 регионов России. По итогам независимой экспертизы победителями стали 883 проекта из 85 регионов.

https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html

https://ria.ru/20231208/vystavka-1914643320.html

https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html

красноярск

калининград

запорожье

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

красноярск, калининград, запорожье, дмитрий киселев, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, общество, новости агентства