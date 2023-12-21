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"Аэрофлот" не открывал продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар
"Аэрофлот" не открывал продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар - РИА Новости, 21.12.2023
"Аэрофлот" не открывал продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" не открывала продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар на 25 декабря, убедилось РИА Новости в системе... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:28
2023-12-21T09:28
2023-12-21T09:28
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" не открывала продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар на 25 декабря, убедилось РИА Новости в системе бронирования на сайте авиакомпании. Московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года. На сайте "Аэрофлота" в четверг утром при попытке найти билеты на рейсы из Москвы в Краснодар на 25 декабря отображается информация "на выбранные даты рейсы не найдены". Такая же строчка появляется при попытке найти билеты на ближайшие три дня от этой даты. Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Сроки начала возобновления полетов в него пока не назывались. РИА Новости в четверг запросило комментарии Росавиации по этой теме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва, краснодар
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Москва, Краснодар
"Аэрофлот" не открывал продажи билетов на рейсы из Москвы в Краснодар
"Аэрофлот" не открывал продажи на рейсы из Москвы в Краснодар на 25 декабря