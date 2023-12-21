https://ria.ru/20231221/prizyv-1917138864.html
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета - РИА Новости, 21.12.2023
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета
Президент Владимир Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета, соответствующие документы опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:55
2023-12-21T09:55
2023-12-21T11:49
владимир путин
россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_0:17:3084:1751_1920x0_80_0_0_905eff1bc59b3573b66c141e95d72cad.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета, соответствующие документы опубликовали на сайте Кремля."Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее — государственная информационная система) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее — реестр повесток)", — говорится в одном из поручений.Доклад — до 1 ноября 2024-го, далее — один раз в полгода, указывается в поручении. Ответственным президент назначил министра обороны Сергея Шойгу.Глава государства также поручил Минобороны до 15 января сформировать подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, а также определить замминистра, ответственного за внедрение и развитие этой системы и реестра повесток.Кроме того, Минобороны и Минцифры должны будут организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток."Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", — также поручил президент.Помимо этого, ведомствам нужно будет обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы.Также министерства должны до 15 января доложить о работе по автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу.
https://ria.ru/20230728/povestki-1886986533.html
https://ria.ru/20231204/prizyv-1913528926.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_c41f28d0bb138d80588dae498686477b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Владимир Путин, Россия, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета
Путин поручил использовать реестр воинского учета для осеннего призыва
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета, соответствующие документы опубликовали на сайте
Кремля.
«
"Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее — государственная информационная система) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее — реестр повесток)", — говорится в одном из поручений.
Доклад — до 1 ноября 2024-го, далее — один раз в полгода, указывается в поручении. Ответственным президент назначил министра обороны Сергея Шойгу.
Глава государства также поручил Минобороны до 15 января сформировать подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, а также определить замминистра, ответственного за внедрение и развитие этой системы и реестра повесток.
Повестки о призыве будут размещаться в электронном реестре
Кроме того, Минобороны и Минцифры должны будут организовать работу по формированию электронных повесток и предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.
«
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", — также поручил президент.
Помимо этого, ведомствам нужно будет обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы.
Также министерства должны до 15 января доложить о работе по автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу.
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников