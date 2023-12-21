https://ria.ru/20231221/privatizatsiya-1917154233.html

Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации

Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации - РИА Новости, 21.12.2023

Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации

Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, инициативу еще предстоит обсудить, сообщил министр... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:59

2023-12-21T10:59

2023-12-21T10:59

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, инициативу еще предстоит обсудить, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки-сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Компаний около 30, крупных компаний, (в части - ред.) которых можно было бы подумать о снижении доли государства", - добавил он.

https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878270291.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)