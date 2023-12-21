https://ria.ru/20231221/privatizatsiya-1917154233.html
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации - РИА Новости, 21.12.2023
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, инициативу еще предстоит обсудить, сообщил министр... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:59
2023-12-21T10:59
2023-12-21T10:59
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, инициативу еще предстоит обсудить, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки-сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Компаний около 30, крупных компаний, (в части - ред.) которых можно было бы подумать о снижении доли государства", - добавил он.
https://ria.ru/20230615/privatizatsiya-1878270291.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин внес в правительство список компаний для возможной приватизации
В правительство внесли список из около 30 компаний для возможной приватизации