https://ria.ru/20231221/prilepin-1917323480.html

Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли

Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли - РИА Новости, 21.12.2023

Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не слышал о заявлении сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:41

2023-12-21T18:41

2023-12-21T18:41

политика

узбекистан

россия

захар прилепин

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не слышал о заявлении сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана к России и не знает о такой позиции однопартийца, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, отметив, что скорее всего это неправильная интерпретация слов Прилепина. Ранее Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". Посол России Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД Узбекистана из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли "с чувством глубокой озабоченности". "Сергей Миронов не слышал такого заявления и не знает ничего о такой позиции. Скорее всего речь идет о какой-то неправильной интерпретации", - говорится в сообщении пресс-службы. В своем выступлении на пресс-конференции Прилепин сказал, что он будет далее продвигать тему дезавуации документации о распаде Советского Союза. Это, по его словам, позволит в любой момент сказать, что "так как два миллиона ваших граждан находится на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали", пояснил Прилепин. Как сообщили в МИД Узбекистана, на встрече в ведомстве посол РФ Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана". Дипломат подчеркнул, что в РФ никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана.

https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html

https://ria.ru/20231205/svo-1913949068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, узбекистан, россия, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду"