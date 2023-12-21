Рейтинг@Mail.ru
Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/prilepin-1917323480.html
Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли
Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли - РИА Новости, 21.12.2023
Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли
Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не слышал о заявлении сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:41
2023-12-21T18:41
политика
узбекистан
россия
захар прилепин
партия "справедливая россия - за правду"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не слышал о заявлении сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана к России и не знает о такой позиции однопартийца, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, отметив, что скорее всего это неправильная интерпретация слов Прилепина. Ранее Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". Посол России Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД Узбекистана из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли "с чувством глубокой озабоченности". "Сергей Миронов не слышал такого заявления и не знает ничего о такой позиции. Скорее всего речь идет о какой-то неправильной интерпретации", - говорится в сообщении пресс-службы. В своем выступлении на пресс-конференции Прилепин сказал, что он будет далее продвигать тему дезавуации документации о распаде Советского Союза. Это, по его словам, позволит в любой момент сказать, что "так как два миллиона ваших граждан находится на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали", пояснил Прилепин. Как сообщили в МИД Узбекистана, на встрече в ведомстве посол РФ Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана". Дипломат подчеркнул, что в РФ никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана.
https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html
https://ria.ru/20231205/svo-1913949068.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, узбекистан, россия, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду"
Политика, Узбекистан, Россия, Захар Прилепин, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Эсеры полагают, что слова Прилепина об Узбекистане неправильно поняли

Пресс-служба СРЗП: слова Прилепина об Узбекистане могли неправильно понять

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов не слышал о заявлении сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана к России и не знает о такой позиции однопартийца, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, отметив, что скорее всего это неправильная интерпретация слов Прилепина.
Ранее Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". Посол России Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД Узбекистана из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли "с чувством глубокой озабоченности".
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Нефть, атом, "оборонка". О чем договорились президенты России и Узбекистана
6 октября, 19:30
"Сергей Миронов не слышал такого заявления и не знает ничего о такой позиции. Скорее всего речь идет о какой-то неправильной интерпретации", - говорится в сообщении пресс-службы.
В своем выступлении на пресс-конференции Прилепин сказал, что он будет далее продвигать тему дезавуации документации о распаде Советского Союза. Это, по его словам, позволит в любой момент сказать, что "так как два миллиона ваших граждан находится на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали", пояснил Прилепин.
Как сообщили в МИД Узбекистана, на встрече в ведомстве посол РФ Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана". Дипломат подчеркнул, что в РФ никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация
5 декабря, 17:38
 
ПолитикаУзбекистанРоссияЗахар ПрилепинПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала