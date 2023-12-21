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Защита Абызова рассказала, когда примет решение об обжаловании приговора - РИА Новости, 21.12.2023
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21:24 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/prigovor-1917352628.html
Защита Абызова рассказала, когда примет решение об обжаловании приговора
Защита Абызова рассказала, когда примет решение об обжаловании приговора - РИА Новости, 21.12.2023
Защита Абызова рассказала, когда примет решение об обжаловании приговора
Защита примет решение об обжаловании приговора бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима со... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:24
2023-12-21T21:24
происшествия
россия
михаил абызов
александр пелипас
открытое правительство
генеральная прокуратура рф
дело экс-министра абызова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Защита примет решение об обжаловании приговора бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, после консультаций с ним, рассказал РИА Новости адвокат Абызова Александр Аснис. "Мы изучим приговор и по согласованию с подзащитным решим вопрос о его обжаловании", - сказал защитник. Суд в четверг приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей. Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей. При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и пять лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу. Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО. Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей, причем 20 миллиардов он заплатил из собственных средств, о чем стало известно во время судебных разбирательств в Преображенском суде. Абызов и другие 10 фигурантов вину не признали, сознался лишь бывший гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231221/figurantki-1917339279.html
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происшествия, россия, михаил абызов, александр пелипас, открытое правительство, генеральная прокуратура рф, дело экс-министра абызова
Происшествия, Россия, Михаил Абызов, Александр Пелипас, Открытое правительство, Генеральная прокуратура РФ, Дело экс-министра Абызова
Защита Абызова рассказала, когда примет решение об обжаловании приговора

Защита Абызова решит вопрос об обжаловании приговора после консультаций с ним

© РИА Новости / Алексей НикольскийБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Защита примет решение об обжаловании приговора бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, после консультаций с ним, рассказал РИА Новости адвокат Абызова Александр Аснис.
«
"Мы изучим приговор и по согласованию с подзащитным решим вопрос о его обжаловании", - сказал защитник.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
Вчера, 20:11
Суд в четверг приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей, а также лишил его ордена Дружбы. Другим фигурантам были назначены реальные сроки от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.
Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.
При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и пять лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.
Михаил Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
Лем Ибрагимов во время оглашения приговора в Дорогомиловском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Застрелившему бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве вынесли приговор
Вчера, 15:20
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей, причем 20 миллиардов он заплатил из собственных средств, о чем стало известно во время судебных разбирательств в Преображенском суде.
Абызов и другие 10 фигурантов вину не признали, сознался лишь бывший гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. В суде он еще раз подчеркнул, что "это решение осознанно", он признает вину в мошенничестве и коммерческом подкупе (статьи 159 и 204 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Польше вынесли приговор экс-главе МВД и его заму по делу 2015 года
20 декабря, 17:16
 
ПроисшествияРоссияМихаил АбызовАлександр ПелипасОткрытое правительствоГенеральная прокуратура РФДело экс-министра Абызова
 
 
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