https://ria.ru/20231221/pribyl-1917333381.html
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2023
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей
Российские банки нарастили чистую прибыль в ноябре почти на 5% - до 268 миллиардов рублей, а по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:30
2023-12-21T19:30
2023-12-21T19:30
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские банки нарастили чистую прибыль в ноябре почти на 5% - до 268 миллиардов рублей, а по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ. "Чистая прибыль в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что в целом соответствует результату октября (256 миллиардов рублей)", - сказано в сообщении. С начала года сектор уже заработал 3,2 триллиона рублей. Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября - около 387 миллиардов рублей, а резервы выросли до 145 миллиардов рублей с 113 миллиардов рублей в октябре. Регулятор объяснил это разовыми факторами: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 миллиардов рублей по сравнению со 100 миллиардами рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации. Количество прибыльных банков снизилось на 6 - до 253, что составляет 78% от их общего числа, а с начала года число банков с положительным финансовым результатом составило 285 с долей в активах сектора в 99%.
https://ria.ru/20231214/pribyl-1915727055.html
https://ria.ru/20231214/ekonomika-1915725808.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей
ЦБ: по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Российские банки нарастили чистую прибыль в ноябре почти на 5% - до 268 миллиардов рублей, а по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ
.
"Чистая прибыль в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что в целом соответствует результату октября (256 миллиардов рублей)", - сказано в сообщении. С начала года сектор уже заработал 3,2 триллиона рублей.
Путин спрогнозировал рост прибыли российских предприятий
Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября - около 387 миллиардов рублей, а резервы выросли до 145 миллиардов рублей с 113 миллиардов рублей в октябре.
Регулятор объяснил это разовыми факторами: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 миллиардов рублей по сравнению со 100 миллиардами рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.
Количество прибыльных банков снизилось на 6 - до 253, что составляет 78% от их общего числа, а с начала года число банков с положительным финансовым результатом составило 285 с долей в активах сектора в 99%.
Путин заявил о росте российской экономики