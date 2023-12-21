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Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2023
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19:30 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/pribyl-1917333381.html
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2023
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей
Российские банки нарастили чистую прибыль в ноябре почти на 5% - до 268 миллиардов рублей, а по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:30
2023-12-21T19:30
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские банки нарастили чистую прибыль в ноябре почти на 5% - до 268 миллиардов рублей, а по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ. "Чистая прибыль в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что в целом соответствует результату октября (256 миллиардов рублей)", - сказано в сообщении. С начала года сектор уже заработал 3,2 триллиона рублей. Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября - около 387 миллиардов рублей, а резервы выросли до 145 миллиардов рублей с 113 миллиардов рублей в октябре. Регулятор объяснил это разовыми факторами: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 миллиардов рублей по сравнению со 100 миллиардами рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации. Количество прибыльных банков снизилось на 6 - до 253, что составляет 78% от их общего числа, а с начала года число банков с положительным финансовым результатом составило 285 с долей в активах сектора в 99%.
https://ria.ru/20231214/pribyl-1915727055.html
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Прибыль банков России за 11 месяцев превысила три триллиона рублей

ЦБ: по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские банки нарастили чистую прибыль в ноябре почти на 5% - до 268 миллиардов рублей, а по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Чистая прибыль в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что в целом соответствует результату октября (256 миллиардов рублей)", - сказано в сообщении. С начала года сектор уже заработал 3,2 триллиона рублей.
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Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября - около 387 миллиардов рублей, а резервы выросли до 145 миллиардов рублей с 113 миллиардов рублей в октябре.
Регулятор объяснил это разовыми факторами: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 миллиардов рублей по сравнению со 100 миллиардами рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.
Количество прибыльных банков снизилось на 6 - до 253, что составляет 78% от их общего числа, а с начала года число банков с положительным финансовым результатом составило 285 с долей в активах сектора в 99%.
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