https://ria.ru/20231221/predlozhenie-1917360077.html

США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

США могут представить России новое предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 21.12.2023

США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T22:47

2023-12-21T22:47

2023-12-21T22:47

в мире

россия

сша

пол уилан

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Сегодня я не готов заявить о каком-либо прорыве. За последнее время мы выдвинули серьезное предложение, которое Россия отвергла... И мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать еще одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить (американцев Пола Уилана - ред.) и Эвана (Гершковича - ред.) из России", - сказал Кирби в ходе брифинга.

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в мире, россия, сша, пол уилан, джон кирби