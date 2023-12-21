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США могут представить России новое предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 21.12.2023
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22:47 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/predlozhenie-1917360077.html
США могут представить России новое предложение по обмену заключенными
США могут представить России новое предложение по обмену заключенными - РИА Новости, 21.12.2023
США могут представить России новое предложение по обмену заключенными
США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:47
2023-12-21T22:47
в мире
россия
сша
пол уилан
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Сегодня я не готов заявить о каком-либо прорыве. За последнее время мы выдвинули серьезное предложение, которое Россия отвергла... И мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать еще одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить (американцев Пола Уилана - ред.) и Эвана (Гершковича - ред.) из России", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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в мире, россия, сша, пол уилан, джон кирби
В мире, Россия, США, Пол Уилан, Джон Кирби
США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

Кирби: США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Сегодня я не готов заявить о каком-либо прорыве. За последнее время мы выдвинули серьезное предложение, которое Россия отвергла... И мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать еще одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить (американцев Пола Уилана - ред.) и Эвана (Гершковича - ред.) из России", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Кирби прокомментировал вопрос об использовании активов России для Украины
Вчера, 22:43
 
В миреРоссияСШАПол УиланДжон Кирби
 
 
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