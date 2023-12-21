https://ria.ru/20231221/pravitelstvo-1917308153.html

Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин

Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023

Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин

Темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что власти в состоянии решать поставленные задачи, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:47

2023-12-21T17:47

2023-12-21T17:47

правительство рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что власти в состоянии решать поставленные задачи, считает президент России Владимир Путин. "Я думаю, что темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что мы в состоянии решать все эти задачи", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин поблагодарил всех за работу и выразил надежду, что ее темп не снизится.

https://ria.ru/20231221/bednost-1917297007.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, владимир путин, россия