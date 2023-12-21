https://ria.ru/20231221/pravitelstvo-1917308153.html
Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин
Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2023
Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин
Темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что власти в состоянии решать поставленные задачи, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:47
2023-12-21T17:47
2023-12-21T17:47
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что власти в состоянии решать поставленные задачи, считает президент России Владимир Путин. "Я думаю, что темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что мы в состоянии решать все эти задачи", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин поблагодарил всех за работу и выразил надежду, что ее темп не снизится.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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правительство рф, владимир путин, россия
Правительство РФ, Владимир Путин, Россия
Правительство в состоянии решать поставленные задачи, заявил Путин
Путин: работа кабмина говорит, что он в состоянии решать поставленные задачи
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что власти в состоянии решать поставленные задачи, считает президент России Владимир Путин.
"Я думаю, что темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что мы в состоянии решать все эти задачи", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин поблагодарил всех за работу и выразил надежду, что ее темп не снизится.
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