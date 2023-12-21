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Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 21.12.2023 (обновлено: 09:33 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/pozitsii-1917131307.html
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - РИА Новости, 21.12.2023
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:39
2023-12-21T09:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны. "Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", — уточнили в ведомстве. Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка. "Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в Минобороны. В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.Кроме того, российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.В результате российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и личный состав противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС России в зоне спецоперации
Разведчики ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Разведчики ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны.
«
"Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", — уточнили в ведомстве.
Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка.
"Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.
Кроме того, российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.
В результате российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и личный состав противника.
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