https://ria.ru/20231221/pozitsii-1917131307.html

Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - РИА Новости, 21.12.2023

Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:39

2023-12-21T08:39

2023-12-21T09:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны. "Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", — уточнили в ведомстве. Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка. "Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в Минобороны. В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.Кроме того, российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.В результате российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и личный состав противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность