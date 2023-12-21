https://ria.ru/20231221/pozitsii-1917131307.html
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - РИА Новости, 21.12.2023
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:39
2023-12-21T08:39
2023-12-21T09:33
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны. "Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства", — уточнили в ведомстве. Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка. "Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в Минобороны. В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.Кроме того, российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.В результате российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и личный состав противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
Минобороны: российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком
ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны.
«
"Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком
в ходе несения боевого дежурства", — уточнили в ведомстве.
Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка.
"Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар", — добавили в Минобороны
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.
Кроме того, российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.
В результате российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и личный состав противника.
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