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В результате пожара в Ростовской области погибли женщина и два ребенка

В результате пожара в Ростовской области погибли женщина и два ребенка - РИА Новости, 21.12.2023

В результате пожара в Ростовской области погибли женщина и два ребенка

Частный жилой дом горел в Ростовской области, погибли женщина и два ребенка, еще одну женщину с ребенком удалось спасти, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T02:20

2023-12-21T02:20

2023-12-21T10:28

ростовская область

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Частный жилой дом горел в Ростовской области, погибли женщина и два ребенка, еще одну женщину с ребенком удалось спасти, сообщает МЧС России. "Возгорание произошло в частном жилом доме. Сотрудники МЧС России спасли женщину и восьмилетнего ребенка. К сожалению, женщина и двое детей трех лет и шести лет погибли", - говорится в Telegram-канале ведомства. Пожар на площади 70 квадратных метров ликвидировали 36 специалистов и 13 единиц техники. Причина ЧП пока не установлена.

ростовская область

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)