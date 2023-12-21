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В результате пожара в Ростовской области погибли женщина и два ребенка
В результате пожара в Ростовской области погибли женщина и два ребенка - РИА Новости, 21.12.2023
В результате пожара в Ростовской области погибли женщина и два ребенка
Частный жилой дом горел в Ростовской области, погибли женщина и два ребенка, еще одну женщину с ребенком удалось спасти, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T02:20
2023-12-21T02:20
2023-12-21T10:28
ростовская область
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Частный жилой дом горел в Ростовской области, погибли женщина и два ребенка, еще одну женщину с ребенком удалось спасти, сообщает МЧС России. "Возгорание произошло в частном жилом доме. Сотрудники МЧС России спасли женщину и восьмилетнего ребенка. К сожалению, женщина и двое детей трех лет и шести лет погибли", - говорится в Telegram-канале ведомства. Пожар на площади 70 квадратных метров ликвидировали 36 специалистов и 13 единиц техники. Причина ЧП пока не установлена.
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ростовская область, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В результате пожара в Ростовской области погибли женщина и два ребенка
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли женщина и два ребенка