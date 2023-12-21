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Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 65 украинских военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:17
2023-12-21T16:17
2023-12-21T16:24
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 65 украинских военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Новомихайловка ДНР."Потери противника составили до 65 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходная пушка "Гиацинт-С", а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 65 солдат и танк на Южнодонецком направлении