https://ria.ru/20231221/postavki-1917327748.html

"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ

"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023

"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ

"Новатэк" уведомил покупаталей о форс-мажоре касаемо будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ — 2", сообщило агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:58

2023-12-21T18:58

2023-12-21T20:21

экономика

новатэк

арктик спг - 2

cnooc

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754881374_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_641e6f86428b8d0a24a9dd9f338363c8.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Новатэк" уведомил покупаталей о форс-мажоре касаемо будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ — 2", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости направило запрос в "Новатэк". "Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).Министерство финансов США в начале ноября ввело ограничения против ООО "Арктик СПГ 2". Глава компании "Новатэк", реализующей проект, расценил ограничительные меры как оценку "нашего профессионализма".В свою очередь, газета Financial Times, ссылаясь на экспертов, сообщала, что эти санкции могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.

https://ria.ru/20231112/sanktsii-1908974058.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, новатэк, арктик спг - 2, cnooc, цены на нефть