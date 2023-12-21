"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ
Reuters: Новатэк уведомил о форс-мажоре по поставкам с "Арктик СПГ 2"
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
Вид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Новатэк" уведомил покупаталей о форс-мажоре касаемо будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ — 2", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
РИА Новости направило запрос в "Новатэк".
"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).
Министерство финансов США в начале ноября ввело ограничения против ООО "Арктик СПГ 2". Глава компании "Новатэк", реализующей проект, расценил ограничительные меры как оценку "нашего профессионализма".
В свою очередь, газета Financial Times, ссылаясь на экспертов, сообщала, что эти санкции могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.