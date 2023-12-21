Рейтинг@Mail.ru
"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 21.12.2023 (обновлено: 20:21 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/postavki-1917327748.html
"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ
"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ
"Новатэк" уведомил покупаталей о форс-мажоре касаемо будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ — 2", сообщило агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:58
2023-12-21T20:21
экономика
новатэк
арктик спг - 2
cnooc
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754881374_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_641e6f86428b8d0a24a9dd9f338363c8.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Новатэк" уведомил покупаталей о форс-мажоре касаемо будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ — 2", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости направило запрос в "Новатэк". "Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui &amp; Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).Министерство финансов США в начале ноября ввело ограничения против ООО "Арктик СПГ 2". Глава компании "Новатэк", реализующей проект, расценил ограничительные меры как оценку "нашего профессионализма".В свою очередь, газета Financial Times, ссылаясь на экспертов, сообщала, что эти санкции могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.
https://ria.ru/20231112/sanktsii-1908974058.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754881374_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e08cbc93d76d454030234e98a6ccf51a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новатэк, арктик спг - 2, cnooc, цены на нефть
Экономика, Новатэк, Арктик СПГ - 2, CNOOC, Цены на нефть
"Новатэк" объявил форс-мажор по поставкам с "Арктик СПГ 2", пишут СМИ

Reuters: Новатэк уведомил о форс-мажоре по поставкам с "Арктик СПГ 2"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
Вид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на строительную площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. "Новатэк" уведомил покупаталей о форс-мажоре касаемо будущих поставок сжиженного природного газа с "Арктик СПГ — 2", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
РИА Новости направило запрос в "Новатэк".
"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).
Министерство финансов США в начале ноября ввело ограничения против ООО "Арктик СПГ 2". Глава компании "Новатэк", реализующей проект, расценил ограничительные меры как оценку "нашего профессионализма".
В свою очередь, газета Financial Times, ссылаясь на экспертов, сообщала, что эти санкции могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Санкции против "Арктик СПГ 2" могут повредить энергорынкам, пишут СМИ
12 ноября, 15:23
 
ЭкономикаНоватэкАрктик СПГ - 2CNOOCЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала