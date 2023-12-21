Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ
AFP: Франция закроет посольство в Нигере из-за невозможности нормально работать
© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Франция решила закрыть свое посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.
По словам источника, в Нигере после июльского переворота отмечается рост антифранцузских настроений, из-за которых дипмиссия "не может нормально функционировать".
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"Принимая во внимание эту ситуацию, мы решили закрыть наше посольство", - сказал источник.
Источник также добавил, что местные сотрудники были уволены, им были выплачены компенсации.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.