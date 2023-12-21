https://ria.ru/20231221/posolstvo-1917363121.html

Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ

Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2023

Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ

Франция решила закрыть свое посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T23:44

2023-12-21T23:44

2023-12-21T23:44

в мире

нигер

франция

абуджа

мохамед базум

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Франция решила закрыть свое посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник. По словам источника, в Нигере после июльского переворота отмечается рост антифранцузских настроений, из-за которых дипмиссия "не может нормально функционировать". "Принимая во внимание эту ситуацию, мы решили закрыть наше посольство", - сказал источник. Источник также добавил, что местные сотрудники были уволены, им были выплачены компенсации. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231219/niger-1916589449.html

нигер

франция

абуджа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум