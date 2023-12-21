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Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
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23:44 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/posolstvo-1917363121.html
Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ
Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ
Франция решила закрыть свое посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:44
2023-12-21T23:44
в мире
нигер
франция
абуджа
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Франция решила закрыть свое посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник. По словам источника, в Нигере после июльского переворота отмечается рост антифранцузских настроений, из-за которых дипмиссия "не может нормально функционировать". "Принимая во внимание эту ситуацию, мы решили закрыть наше посольство", - сказал источник. Источник также добавил, что местные сотрудники были уволены, им были выплачены компенсации. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231219/niger-1916589449.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум
Франция закроет посольство в Нигере, сообщили СМИ

AFP: Франция закроет посольство в Нигере из-за невозможности нормально работать

© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Франция решила закрыть свое посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.
По словам источника, в Нигере после июльского переворота отмечается рост антифранцузских настроений, из-за которых дипмиссия "не может нормально функционировать".
«
"Принимая во внимание эту ситуацию, мы решили закрыть наше посольство", - сказал источник.
Источник также добавил, что местные сотрудники были уволены, им были выплачены компенсации.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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