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МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за высказываний Прилепина - РИА Новости, 21.12.2023
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16:55 21.12.2023 (обновлено: 19:27 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/posol-1917286257.html
МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за высказываний Прилепина
МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за высказываний Прилепина - РИА Новости, 21.12.2023
МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за высказываний Прилепина
В МИД Узбекистана вызвали посла России в республике Олега Мальгинова из-за высказываний писателя Захара Прилепина, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:55
2023-12-21T19:27
узбекистан
россия
мид узбекистана
захар прилепин
москва
сергей миронов
мария захарова
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ТАШКЕНТ, 21 дек — РИА Новости. В МИД Узбекистана вызвали посла России в республике Олега Мальгинова из-за высказываний писателя Захара Прилепина, сообщило ведомство на своем сайте.Накануне он заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять территории, откуда в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать их русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим"."В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина", — говорится в публикации.В министерстве отметили, что подобные заявления не соответствуют духу стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией и могут негативно отразиться на дружественных отношениях между странами.Как указали в ведомстве, Мальгинов подчеркнул, что высказывания Прилепина не имеют ничего общего с позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Дипломат пояснил, что Москва никогда не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что слова Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию — это его личное мнение, которое не отражает позицию Москвы по этому вопросу."Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме", — заявила дипломат.Говоря о миграционном вопросе, она подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего, из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. При этом стороны работают над тем, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.В пресс-службе "Справедливой России — За правду" сообщили РИА Новости, что председатель фракции Сергей Миронов не слышал о заявлении Захара Прилепина и не знает о такой позиции однопартийца. Представители политсилы предположили, что слова писателя неверно интерпретировали.
https://ria.ru/20231204/migranty-1913750139.html
https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html
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узбекистан, россия, мид узбекистана, захар прилепин, москва, сергей миронов, мария захарова
Узбекистан, Россия, МИД Узбекистана, Захар Прилепин, Москва, Сергей Миронов, Мария Захарова
МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за высказываний Прилепина

В МИД Узбекистана вызвали российского посла из-за высказываний Прилепина

© Sputnik / Актан ТемиркановЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
Здание МИД Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 21 дек — РИА Новости. В МИД Узбекистана вызвали посла России в республике Олега Мальгинова из-за высказываний писателя Захара Прилепина, сообщило ведомство на своем сайте.
Накануне он заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять территории, откуда в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать их русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим".
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"В ходе встречи до представителя России в принципиальной форме доведено, что в нашей стране с чувством глубокой озабоченности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина", — говорится в публикации.
В министерстве отметили, что подобные заявления не соответствуют духу стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией и могут негативно отразиться на дружественных отношениях между странами.
Как указали в ведомстве, Мальгинов подчеркнул, что высказывания Прилепина не имеют ничего общего с позицией российского руководства в отношении Узбекистана. Дипломат пояснил, что Москва никогда не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что слова Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию — это его личное мнение, которое не отражает позицию Москвы по этому вопросу.
«
"Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме", — заявила дипломат.
Говоря о миграционном вопросе, она подчеркнула, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего, из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. При этом стороны работают над тем, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.
В пресс-службе "Справедливой России — За правду" сообщили РИА Новости, что председатель фракции Сергей Миронов не слышал о заявлении Захара Прилепина и не знает о такой позиции однопартийца. Представители политсилы предположили, что слова писателя неверно интерпретировали.
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