https://ria.ru/20231221/port-1917162937.html

Хабаровский губернатор Дегтярев рассказал о строительстве порта "Эльга"

Хабаровский губернатор Дегтярев рассказал о строительстве порта "Эльга" - РИА Новости, 21.12.2023

Хабаровский губернатор Дегтярев рассказал о строительстве порта "Эльга"

В морском порту "Эльга" в Охотском море на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края идет монтаж судопогрузочной системы, сообщил об... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:37

2023-12-21T11:37

2023-12-21T11:37

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. В морском порту "Эльга" в Охотском море на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края идет монтаж судопогрузочной системы, сообщил об очередном этапе строительства объекта губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона с самого начала ведет "видеолетопись" строительства этого уникального объекта. "На первом грузовом причале морского порта Эльга в Охотском море уже идёт монтаж судопогрузочной системы. Конвейеры и телестакеры позволяют увеличить производительность и минимизировать трудозатраты", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. В середине декабря губернатор сообщил, что УК "Эльга" и "Мегафон" развернули сеть 4G на территории порта Эльга. Надежная голосовая связь и мобильный интернет стали доступны почти для 2 тысяч сотрудников компании, работающих на побережье Охотского моря вахтовым методом. Передачу сигнала обеспечивают две базовых станции, радиус покрытия голосовой связи составляет около 20 километров. Это позволяет максимально охватить площади, на которых идет строительство порта и примыкающего к нему отрезка Тихоокеанской железной дороги, а также вахтового поселка. Для работы в акватории порта этой зимой пришёл из Мурманска ледокол "Гермес". Также в начале декабря губернатор показал возводимый для Тихоокеанской железной дороги мост. Новая конструкция будет помогать преодолевать реку Малый Тыркан. "Восемьдесят три километра Малого Тыркана, конечно, не сравнить с Амуром, длина которого по разным оценкам превышает 4500 километров, по площади бассейна - четвёртая река в стране и 10-я в мире! Но мост, который возводят строители ТЖД, не менее важен для магистрали, которая начинается на Охотоморском побережье края", - резюмировал тогда глава региона. В ноябре глава региона показал обзорные кадры сразу трех грузовых причалов будущего угольного морского терминала порта. А в конце месяца Дегтярев сообщал, что работы на объекте ведутся с опережением графика. В Telegram-канале Эльгинского угольного проекта сообщалось, что добыча и переработка угля на месторождении достигнет 50 миллионов тонн в год. Провозная способность Тихоокеанской железной дороги, которая связывает Эльгинское угольное месторождение с портом "Эльга", увеличится с 30 до 50 миллионов тонн угля в год, и перевалочные мощности собственного порта вырастут также с 30 до 50 миллионов тонн в год. Такое интенсивное развитие требует колоссальных ресурсов и мощностей, в связи с этим было принято решение о продаже сибирских активов. Акционеры компании ООО "УК "ЭЛСИ" приняли решение о продаже предприятий сибирского дивизиона инвестору ООО "Башкирский промышленный холдинг", чтобы сосредоточить все ресурсы на развитии Эльгинского угольного комплекса. Такая реструктуризация позволит компании сконцентрироваться на развитии ЭУК и, в частности, собственных логистических мощностей. В сентябре губернатор будучи с рабочей поездкой в Ванинском районе обещал, что для журналистов региона устроит пресс-тур на частную Тихоокеанскую железную дорогу, вероятнее всего, летом следующего года. Тихоокеанская железная дорога - первая частная железная дорога в современной России. Железнодорожная линия необщего пользования пройдет от Эльгинского каменноугольного месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае на северо-западном берегу Удской губы Охотского моря в регионе (на мысе Манорский Тугуро-Чумиканского района). Дорога - продолжение железной дороги Улак - Эльга. Протяженность ТЖД с учетом разъездов и станций - 626 километров. Строительство началось в 2022 году. По первоначальному плану, который инициатор проекта УК "ЭЛСИ" представила в Минтранс России, строительство должно было вестись с 2023 по 2027 год, а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028-й. Но компания планирует запустить железнодорожную ветку и новый порт к концу 2024 года. Стоимость дороги первоначально оценивалась в более чем 97 миллиардов рублей, сегодня - в порядка 146 миллиардов. Срок окупаемости - 7 лет.

https://ria.ru/20231221/zavod-1917146140.html

https://ria.ru/20231214/degtyarev-1915700432.html

https://ria.ru/20231206/khabarovsk-1914016432.html

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хабаровский край

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хабаровский край, михаил дегтярев