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Порошенко в ноябре получил 987 тысяч долларов от Минфина Венгрии

Порошенко в ноябре получил 987 тысяч долларов от Минфина Венгрии - РИА Новости, 22.12.2023

Порошенко в ноябре получил 987 тысяч долларов от Минфина Венгрии

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ноябре получил от Минфина Венгрии более 37 миллионов гривен (около 987 тысяч... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-21T23:37

2023-12-21T23:37

2023-12-22T00:01

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ноябре получил от Минфина Венгрии более 37 миллионов гривен (около 987 тысяч долларов) перед несостоявшейся встречей с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, следует из единого реестра деклараций, опубликованных на сайте украинского Национального агентства по противодействию коррупции.Согласно опубликованной декларации, Порошенко получил 24 и 30 ноября три поступления от "Министерства финансов Венгрии" в виде "процентов" и "погашения облигаций" на общую сумму в размере 37 104 440 гривен (около 987 тысяч долларов). Порошенко сообщал, что 1 декабря украинские пограничники якобы по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил информацию о том, что Порошенко хотел за границей встретиться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. В свою очередь, партия "Европейская солидарность" в четверг заявила, что их лидер вкладывает средства в ценные бумаги с целью "аккумуляции средств на многочисленные проекты поддержки ВСУ". "Более 90% вкладывается в Украину, в украинские ценные бумаги — таким образом Порошенко кредитует бюджет Украины. <...> Для увеличения эффективности использования ресурсов привлечены независимые профессиональные советники, занимающиеся приобретением государственных и корпоративных ценных бумаг на Украине и за рубежом", — говорится в сообщении партии.Отмечается, что доходы от этих бумаг были получены из США, Великобритании, Франции, Венгрии и других стран.

https://ria.ru/20231221/aktivy-1917359703.html

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в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность, вооруженные силы украины