https://ria.ru/20231221/pomosch-1917206711.html

Нидерланды назвали сумму первого пакета помощи Украине в 2024 году

Нидерланды назвали сумму первого пакета помощи Украине в 2024 году - РИА Новости, 21.12.2023

Нидерланды назвали сумму первого пакета помощи Украине в 2024 году

Нидерланды выделят Украине 102 миллиона евро в рамках первого пакета помощи в 2024 году. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:28

2023-12-21T14:28

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ГААГА, 21 дек - РИА Новости. Нидерланды выделят Украине 102 миллиона евро в рамках первого пакета помощи в 2024 году. "Нидерланды выделят 102 миллиона евро на поддержку Украины в рамках первого пакета помощи в 2024 году", - говорится в заявлении, которое распространило правительство в четверг. Отмечается, что эта сумма рассчитана на первые четыре месяца 2024 года, "чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне". Из этих средств 15 миллионов евро пойдут на гуманитарную помощь, 15 миллионов - на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий, 62 миллиона предназначены для восстановления инфраструктуры на Украине и поддержки правительственных реформ, а 10 миллионов евро - на поставки электроэнергии. Сообщается, что этот пакет помощи станет частью суммы в размере более 2 миллиардов евро, которую Нидерланды зарезервировали в своем бюджете для помощи Украине в 2024 году.

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