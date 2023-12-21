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Нидерланды назвали сумму первого пакета помощи Украине в 2024 году
Нидерланды назвали сумму первого пакета помощи Украине в 2024 году - РИА Новости, 21.12.2023
Нидерланды назвали сумму первого пакета помощи Украине в 2024 году
Нидерланды выделят Украине 102 миллиона евро в рамках первого пакета помощи в 2024 году. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:28
2023-12-21T14:28
2023-12-21T14:28
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ГААГА, 21 дек - РИА Новости. Нидерланды выделят Украине 102 миллиона евро в рамках первого пакета помощи в 2024 году. "Нидерланды выделят 102 миллиона евро на поддержку Украины в рамках первого пакета помощи в 2024 году", - говорится в заявлении, которое распространило правительство в четверг. Отмечается, что эта сумма рассчитана на первые четыре месяца 2024 года, "чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне". Из этих средств 15 миллионов евро пойдут на гуманитарную помощь, 15 миллионов - на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий, 62 миллиона предназначены для восстановления инфраструктуры на Украине и поддержки правительственных реформ, а 10 миллионов евро - на поставки электроэнергии. Сообщается, что этот пакет помощи станет частью суммы в размере более 2 миллиардов евро, которую Нидерланды зарезервировали в своем бюджете для помощи Украине в 2024 году.
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в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
Нидерланды назвали сумму первого пакета помощи Украине в 2024 году
Нидерланды выделят Украине 102 миллиона евро в первом пакете помощи в 2024 году
ГААГА, 21 дек - РИА Новости. Нидерланды выделят Украине 102 миллиона евро в рамках первого пакета помощи в 2024 году.
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"Нидерланды выделят 102 миллиона евро на поддержку Украины в рамках первого пакета помощи в 2024 году", - говорится в заявлении, которое распространило правительство в четверг.
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Отмечается, что эта сумма рассчитана на первые четыре месяца 2024 года, "чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне".
Из этих средств 15 миллионов евро пойдут на гуманитарную помощь, 15 миллионов - на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий, 62 миллиона предназначены для восстановления инфраструктуры на Украине и поддержки правительственных реформ, а 10 миллионов евро - на поставки электроэнергии.
Сообщается, что этот пакет помощи станет частью суммы в размере более 2 миллиардов евро, которую Нидерланды зарезервировали в своем бюджете для помощи Украине в 2024 году.
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