Полянский назвал необходимой дискуссию с Европой о неделимости безопасности

ООН, 21 дек – РИА Новости. После завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой об общей европейской безопасности, учитывающей интересы РФ, заявил в эфире ток-шоу The Mother of All Talk Shows первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Крупнейшая ошибка, которую делают некоторые наши европейские соседи - они пытаются построить архитектуру безопасности против России, а не вместе с Россией. Это очень большая ошибка. Это не приведет нас никуда и не устранит все возможные причины конфликтов и угроз на европейском континенте", - сказал Полянский. По его словам, Россия выступает за принцип неделимости безопасности, "когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого". "Но НАТО не вписывается в эту картину, по крайней мере, в своем нынешнем виде. НАТО – это альянс, который изначально воспринимал Россию врагом или соперником", - пояснил дипломат. "Конечно, после завершения украинского кризиса нам неизбежно придется вести дискуссии о европейской безопасности. Потому что в противном случае европейский континент будет оставаться очень хрупким. Если безопасность европейского континента будет обеспечиваться за счет российских интересов и при прямой угрозе российским интересам, не думаю, что это будет устойчивая конструкция, выгодная каждой стране континента", - подчеркнул Полянский.

