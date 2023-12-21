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Полянский назвал необходимой дискуссию с Европой о неделимости безопасности - РИА Новости, 21.12.2023
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02:07 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/polyanskiy-1917114376.html
Полянский назвал необходимой дискуссию с Европой о неделимости безопасности
Полянский назвал необходимой дискуссию с Европой о неделимости безопасности - РИА Новости, 21.12.2023
Полянский назвал необходимой дискуссию с Европой о неделимости безопасности
После завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой об общей европейской безопасности, учитывающей интересы РФ, заявил в эфире... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T02:07
2023-12-21T02:07
дмитрий полянский
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россия
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ООН, 21 дек – РИА Новости. После завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой об общей европейской безопасности, учитывающей интересы РФ, заявил в эфире ток-шоу The Mother of All Talk Shows первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Крупнейшая ошибка, которую делают некоторые наши европейские соседи - они пытаются построить архитектуру безопасности против России, а не вместе с Россией. Это очень большая ошибка. Это не приведет нас никуда и не устранит все возможные причины конфликтов и угроз на европейском континенте", - сказал Полянский. По его словам, Россия выступает за принцип неделимости безопасности, "когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого". "Но НАТО не вписывается в эту картину, по крайней мере, в своем нынешнем виде. НАТО – это альянс, который изначально воспринимал Россию врагом или соперником", - пояснил дипломат. "Конечно, после завершения украинского кризиса нам неизбежно придется вести дискуссии о европейской безопасности. Потому что в противном случае европейский континент будет оставаться очень хрупким. Если безопасность европейского континента будет обеспечиваться за счет российских интересов и при прямой угрозе российским интересам, не думаю, что это будет устойчивая конструкция, выгодная каждой стране континента", - подчеркнул Полянский.
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дмитрий полянский, нато, оон, россия, европа, украина
Дмитрий Полянский, НАТО, ООН, Россия, Европа, Украина
Полянский назвал необходимой дискуссию с Европой о неделимости безопасности

Полянский: после кризиса на Украине надо обсудить с Европой общую безопасность

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 21 дек – РИА Новости. После завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой об общей европейской безопасности, учитывающей интересы РФ, заявил в эфире ток-шоу The Mother of All Talk Shows первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Крупнейшая ошибка, которую делают некоторые наши европейские соседи - они пытаются построить архитектуру безопасности против России, а не вместе с Россией. Это очень большая ошибка. Это не приведет нас никуда и не устранит все возможные причины конфликтов и угроз на европейском континенте", - сказал Полянский.
По его словам, Россия выступает за принцип неделимости безопасности, "когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого". "Но НАТО не вписывается в эту картину, по крайней мере, в своем нынешнем виде. НАТО – это альянс, который изначально воспринимал Россию врагом или соперником", - пояснил дипломат.
"Конечно, после завершения украинского кризиса нам неизбежно придется вести дискуссии о европейской безопасности. Потому что в противном случае европейский континент будет оставаться очень хрупким. Если безопасность европейского континента будет обеспечиваться за счет российских интересов и при прямой угрозе российским интересам, не думаю, что это будет устойчивая конструкция, выгодная каждой стране континента", - подчеркнул Полянский.
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Дмитрий ПолянскийНАТОООНРоссияЕвропаУкраина
 
 
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