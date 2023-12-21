https://ria.ru/20231221/polsha-1917127084.html
Канал польского государственного телевидения не работает вторые сутки
Канал польского государственного телевидения не работает вторые сутки - РИА Новости, 21.12.2023
Канал польского государственного телевидения не работает вторые сутки
Новостной канал польского государственного телевидения TVP.info не работает вторые сутки из-за спора властей и оппозиции о контроле над ним. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T07:22
2023-12-21T07:22
2023-12-21T07:22
польша
матеуш моравецкий
право и справедливость
дональд туск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/95/1508879521_81:0:1894:1020_1920x0_80_0_0_f7424925c22f4de18d63f4979e877235.jpg
ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Новостной канал польского государственного телевидения TVP.info не работает вторые сутки из-за спора властей и оппозиции о контроле над ним. В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info. Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость" (PiS) не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Депутаты решили дежурить в офисе телеканала, чтобы не позволить властям взять над ним контроль. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. В среду вечером возле здания Польского телевидения прошла акция протеста сторонников оппозиции, в которой принял участие экс-премьер Матеуш Моравецкий. На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
https://ria.ru/20231213/polsha-1915498010.html
https://ria.ru/20231221/polsha-1917111371.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594852632_0:0:1458:1093_1920x0_80_0_0_0e6f68380737100c38713a8cdd12571e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, матеуш моравецкий, право и справедливость, дональд туск, в мире
Польша, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость, Дональд Туск, В мире
Канал польского государственного телевидения не работает вторые сутки
Канал Польского ТВ не работает вторые сутки из-за спора о контроле над ним
ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Новостной канал польского государственного телевидения TVP.info не работает вторые сутки из-за спора властей и оппозиции о контроле над ним.
В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации.
Президент Польши Дуда заверил Туска в желании сотрудничать с правительством
В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
Ранее сейм Польши
принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость
" (PiS) не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Депутаты решили дежурить в офисе телеканала, чтобы не позволить властям взять над ним контроль.
В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны.
В среду вечером возле здания Польского телевидения прошла акция протеста сторонников оппозиции, в которой принял участие экс-премьер Матеуш Моравецкий
.
На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск
, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.
Дуда заявил о нарушении конституции из-за смены руководства госСМИ