https://ria.ru/20231221/polsha-1917127084.html

Канал польского государственного телевидения не работает вторые сутки

Канал польского государственного телевидения не работает вторые сутки - РИА Новости, 21.12.2023

Канал польского государственного телевидения не работает вторые сутки

Новостной канал польского государственного телевидения TVP.info не работает вторые сутки из-за спора властей и оппозиции о контроле над ним. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:22

2023-12-21T07:22

2023-12-21T07:22

польша

матеуш моравецкий

право и справедливость

дональд туск

в мире

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ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Новостной канал польского государственного телевидения TVP.info не работает вторые сутки из-за спора властей и оппозиции о контроле над ним. В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных средств массовой информации. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info. Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов от до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость" (PiS) не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Депутаты решили дежурить в офисе телеканала, чтобы не позволить властям взять над ним контроль. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. В среду вечером возле здания Польского телевидения прошла акция протеста сторонников оппозиции, в которой принял участие экс-премьер Матеуш Моравецкий. На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915498010.html

https://ria.ru/20231221/polsha-1917111371.html

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польша, матеуш моравецкий, право и справедливость, дональд туск, в мире