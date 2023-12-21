https://ria.ru/20231221/polsha-1917111371.html

Дуда заявил о нарушении конституции из-за смены руководства госСМИ

Дуда заявил о нарушении конституции из-за смены руководства госСМИ - РИА Новости, 21.12.2023

Дуда заявил о нарушении конституции из-за смены руководства госСМИ

Президент Польши Анджей Дуда в письме премьер-министру Дональду Туску заявил о нарушении конституционных принципов в связи со сменой руководства государственных РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T01:01

2023-12-21T01:01

2023-12-21T01:01

польша

дональд туск

анджей дуда

право и справедливость

матеуш моравецкий

в мире

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ВАРШАВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в письме премьер-министру Дональду Туску заявил о нарушении конституционных принципов в связи со сменой руководства государственных СМИ. В среду министр культуры и национального наследия уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных средств массовой информации. "В связи с сегодняшними действиями министра культуры в отношении общественных СМИ я призываю премьер-министра Дональда Туска и Совет министров уважать польский правопорядок", - говорится в письме Дуды, которое он опубликовал на платформе X. Польский президент утверждает, что действия новых властей в отношении государственных СМИ имеют политическую подоплеку. "Политическая цель не может служить оправданием для нарушения конституционных принципов и закона. Поэтому в связи с сегодняшними действиями министра культуры в отношении общественных СМИ я призываю премьер-министра Дональда Туска и Совет министров уважать польский правопорядок", - написал он. Президент подчеркнул, что "весь Совет министров дал мне присягу, о которой говорится в статье 151 Конституции, обязавшись, в частности, хранить верность положениям Конституции и другим законам Республики". На данное письмо президента Дуды довольно быстро отреагировал премьер Туск. "Господин Президент, как я уже вас информировал, сегодняшние действия направлены - в соответствии с Вашим чаяньями - на восстановление правопорядка и обыкновенных приличий в общественной жизни", - написал Туск в своем профиле на платформе X. "Вы можете рассчитывать на нашу решительность и железную последовательность в этом вопросе", - заверил он Дуду. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info. Ранее сейм Польши принял резолюцию о восстановлении правопорядка, а также о беспристрастности и честности общественных СМИ и Польского агентства печати. Более 100 депутатов до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость" (PiS) не приняли участия в голосовании, так как отправились в штаб-квартиру TVP протестовать. Депутаты решили дежурить в офисе телеканала, чтобы не позволить властям взять над ним контроль. В свою очередь председатель Национального совета по теле- и радиовещанию (KRRiT) Мацей Свирский заявил о незаконности действий новых властей страны. В среду вечером возле здания Польского телевидения прошла акция протеста сторонников оппозиции, в которой принял участие экс-премьер Матеуш Моравецкий. На прошлой неделе в Польше сменилось правительство. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915498010.html

https://ria.ru/20231122/duda-1910953799.html

https://ria.ru/20231214/posly-1915887753.html

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польша, дональд туск, анджей дуда, право и справедливость, матеуш моравецкий, в мире