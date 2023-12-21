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"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года - РИА Новости, 21.12.2023
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08:00 21.12.2023 (обновлено: 08:07 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/politika-1916992147.html
"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года
"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года - РИА Новости, 21.12.2023
"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года
В ходе двухдневного визита в КНР Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином, главой Госсовета Ли Цяном, высокопоставленными политиками. Это уже вторая поездка... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:00
2023-12-21T08:07
китай
россия
москва
михаил мишустин
владимир путин
ли цян
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ходе двухдневного визита в КНР Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином, главой Госсовета Ли Цяном, высокопоставленными политиками. Это уже вторая поездка премьер-министра в Пекин за год, что свидетельствует об особых отношениях между государствами. Что обсуждали на этот раз — в материале РИА Новости.Торжественный приемПосле переизбрания в марте на пост председателя КНР Си Цзиньпин первый зарубежный вояж совершил именно в Россию. Запад очень взбудоражило его общение с Владимиром Путиным. Но высокий гость встретился и с Мишустиным, лично пригласив его в Китай. В мае правительственная делегация прибыла в Пекин. Главной задачей тогда была выработка конкретных мер по реализации мартовских договоренностей. Состоялась и беседа с Си.Нынешний визит Мишустина прошел в рамках 28-го регулярного заседания глав правительств России и Китая. Встречали торжественно: красная дорожка, почетный караул, представительная делегация. Как отмечает китайский политический обозреватель Тан Боху на ресурсе Sohu, далеко не каждому зарубежному министру устраивают такое. "Уступает только тому, как принимают Путина", — пишет он.Девятнадцатого октября состоялись переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Этот день омрачило известие о жертвах землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. "Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", — обратился Мишустин к коллеге. И добавил: по решению Путина Россия готова "оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется китайским друзьям".Затем обратились к главной теме. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжают динамично развиваться", — заверил гость. И уточнил, что межправительственные встречи очень важны для решения стратегических задач, согласованных Путиным и Си.Премьер Ли напомнил: в наступающем году Китай и Россия отметят 75-летие дипломатических связей. "Мы готовы с российскими партнерами по случаю этого юбилея, неуклонно руководствуясь договоренностями на высшем уровне, продолжать укреплять многовековую дружбу между двумя странами", — сказал он.Цифры и соглашенияНа межправительственной встрече обсудили достигнутые результаты. "Товарооборот опять побил рекорд и в целом достиг значения, установленного высшими руководителями наших государств, — сообщил Ли Цян. — Мы полагаем, что в 2024–2025 годах и в дальнейшем двусторонняя торговля продолжит расширяться". Установленное значение — это 200 миллиардов долларов. О фактическом его достижении говорил и Путин во время октябрьского визита в Китай.Активно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. Сейчас предстоит перекрестный Год спорта, а 2025-й станет Годом культуры.Но главное — Россия и Китай совместно успешно преодолевают глобальные вызовы. "Испытания, которые мы сейчас проходим, сделали нас сильнее. Нужно заметить, что у нас очень много схожего. Безусловно, это и мирное сосуществование. Мы демонстрируем образец сотрудничества, какое должно быть между большими странами. И это играет очень большую роль в международной политике", — подчеркнул Ли Цян.Мишустин подтвердил: у Москвы и Пекина "сложилась особая модель межгосударственного сотрудничества", основанного на "взаимоуважительном, равноправном, доверительном диалоге".Одно из достижений — обретение финансового суверенитета. "Свыше 90 процентов расчетов осуществляется в национальных валютах, что говорит о практически полной дедолларизации экономических связей", — указал российский премьер. Углубляется инвестиционное взаимодействие. "За последние десять лет весомый вклад в это внес Российский фонд прямых инвестиций. Реализовано свыше 40 совместных инициатив с китайскими партнерами. Запускаем и новые проекты — в автомобилестроении, в добывающем и газохимическом секторах, — перечислил Мишустин. &lt;…&gt; — Приветствуем также решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. Мы готовы наращивать их объемы. Поступательно увеличиваются объемы российского энергетического экспорта в Китай".Среди подписанных в итоге документов — совместное коммюнике, протоколы заседаний профильных комиссий, таможенный меморандум. Также дополнили соглашения по ветеринарному и фитосанитарному надзору."Вань ши жу и!"На следующий день Мишустина принял председатель Си. Он тоже упомянул о товарообороте, который за 11 месяцев уходящего года достиг 218,2 миллиарда долларов. "У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — заявил китайский лидер. Юбилей дипотношений он считает новым стартом, Москва и Пекин должны "сообща идти вперед во имя единой судьбы человечества".Мишустин еще раз выразил готовность помочь в преодолении последствий землетрясений. Потом отметил "хорошие результаты в инвестиционной сфере": в работе — 80 совместных проектов "на общую сумму почти 20 триллионов рублей, или около 1,6 триллиона юаней"."Хотел бы упомянуть знаменательную дату, которая отмечается в эти дни в Китае, — 45-летие начала политики реформ и открытости. Искренне поздравляю вас и весь китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии, в укреплении авторитета Китая на международной арене", — сказал премьер. И пожелал всего наилучшего в наступающем году. Причем по-китайски: "Вань ши жу и!"Этот визит — логичное подведение итогов сотрудничества в 2023-м, отмечает в беседе с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. "Эти процессы идут в рамках расширения внешнеэкономической деятельности России на востоке, где Китай становится нашим основным партнером, — уточняет он. — Для КНР во внешней торговле мы уже на четвертом месте, а раньше были на 10-12-м".Важный момент: представители России все чаще говорят об активизации инвестиционного взаимодействия. "Здесь есть над чем поработать, — полагает эксперт. — Необходимо реализовать ряд проектов, например, в автомобилестроении. Само обсуждение — прогрессивный шаг".Хотя топливно-энергетический комплекс по-прежнему лидирует, Москва понемногу диверсифицирует сотрудничество. "Речь в первую очередь о продукции агропромышленного комплекса", — отмечает Маслов. Также углубляются научно-технические связи. А это уже база дальнейших инновационных исследований в самых разных сферах: от здравоохранения до IT.
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китай, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, ли цян
Китай, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Ли Цян
"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года

Мишустин совершил второй за год визит в КНР и встретился с председателем Си

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ходе двухдневного визита в КНР Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином, главой Госсовета Ли Цяном, высокопоставленными политиками. Это уже вторая поездка премьер-министра в Пекин за год, что свидетельствует об особых отношениях между государствами. Что обсуждали на этот раз — в материале РИА Новости.

Торжественный прием

После переизбрания в марте на пост председателя КНР Си Цзиньпин первый зарубежный вояж совершил именно в Россию. Запад очень взбудоражило его общение с Владимиром Путиным. Но высокий гость встретился и с Мишустиным, лично пригласив его в Китай. В мае правительственная делегация прибыла в Пекин. Главной задачей тогда была выработка конкретных мер по реализации мартовских договоренностей. Состоялась и беседа с Си.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии официальной встречи у Дома народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии официальной встречи у Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян на церемонии официальной встречи у Дома народных собраний в Пекине
Нынешний визит Мишустина прошел в рамках 28-го регулярного заседания глав правительств России и Китая. Встречали торжественно: красная дорожка, почетный караул, представительная делегация. Как отмечает китайский политический обозреватель Тан Боху на ресурсе Sohu, далеко не каждому зарубежному министру устраивают такое. "Уступает только тому, как принимают Путина", — пишет он.
Девятнадцатого октября состоялись переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Этот день омрачило известие о жертвах землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. "Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", — обратился Мишустин к коллеге. И добавил: по решению Путина Россия готова "оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется китайским друзьям".
Затем обратились к главной теме. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжают динамично развиваться", — заверил гость. И уточнил, что межправительственные встречи очень важны для решения стратегических задач, согласованных Путиным и Си.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Премьер Ли напомнил: в наступающем году Китай и Россия отметят 75-летие дипломатических связей. "Мы готовы с российскими партнерами по случаю этого юбилея, неуклонно руководствуясь договоренностями на высшем уровне, продолжать укреплять многовековую дружбу между двумя странами", — сказал он.

Цифры и соглашения

На межправительственной встрече обсудили достигнутые результаты. "Товарооборот опять побил рекорд и в целом достиг значения, установленного высшими руководителями наших государств, — сообщил Ли Цян. — Мы полагаем, что в 2024–2025 годах и в дальнейшем двусторонняя торговля продолжит расширяться". Установленное значение — это 200 миллиардов долларов. О фактическом его достижении говорил и Путин во время октябрьского визита в Китай.
Активно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. Сейчас предстоит перекрестный Год спорта, а 2025-й станет Годом культуры.
Но главное — Россия и Китай совместно успешно преодолевают глобальные вызовы. "Испытания, которые мы сейчас проходим, сделали нас сильнее. Нужно заметить, что у нас очень много схожего. Безусловно, это и мирное сосуществование. Мы демонстрируем образец сотрудничества, какое должно быть между большими странами. И это играет очень большую роль в международной политике", — подчеркнул Ли Цян.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян во время подписания совместных документов по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая
Мишустин подтвердил: у Москвы и Пекина "сложилась особая модель межгосударственного сотрудничества", основанного на "взаимоуважительном, равноправном, доверительном диалоге".
Одно из достижений — обретение финансового суверенитета. "Свыше 90 процентов расчетов осуществляется в национальных валютах, что говорит о практически полной дедолларизации экономических связей", — указал российский премьер. Углубляется инвестиционное взаимодействие. "За последние десять лет весомый вклад в это внес Российский фонд прямых инвестиций. Реализовано свыше 40 совместных инициатив с китайскими партнерами. Запускаем и новые проекты — в автомобилестроении, в добывающем и газохимическом секторах, — перечислил Мишустин. <…> — Приветствуем также решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. Мы готовы наращивать их объемы. Поступательно увеличиваются объемы российского энергетического экспорта в Китай".
Среди подписанных в итоге документов — совместное коммюнике, протоколы заседаний профильных комиссий, таможенный меморандум. Также дополнили соглашения по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник таможенного логистического терминала "Забайкальск"
Сотрудник таможенного логистического терминала Забайкальск - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник таможенного логистического терминала "Забайкальск"

"Вань ши жу и!"

На следующий день Мишустина принял председатель Си. Он тоже упомянул о товарообороте, который за 11 месяцев уходящего года достиг 218,2 миллиарда долларов. "У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — заявил китайский лидер. Юбилей дипотношений он считает новым стартом, Москва и Пекин должны "сообща идти вперед во имя единой судьбы человечества".
Мишустин еще раз выразил готовность помочь в преодолении последствий землетрясений. Потом отметил "хорошие результаты в инвестиционной сфере": в работе — 80 совместных проектов "на общую сумму почти 20 триллионов рублей, или около 1,6 триллиона юаней".
"Хотел бы упомянуть знаменательную дату, которая отмечается в эти дни в Китае, — 45-летие начала политики реформ и открытости. Искренне поздравляю вас и весь китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии, в укреплении авторитета Китая на международной арене", — сказал премьер. И пожелал всего наилучшего в наступающем году. Причем по-китайски: "Вань ши жу и!"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Рабочий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай
Этот визит — логичное подведение итогов сотрудничества в 2023-м, отмечает в беседе с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. "Эти процессы идут в рамках расширения внешнеэкономической деятельности России на востоке, где Китай становится нашим основным партнером, — уточняет он. — Для КНР во внешней торговле мы уже на четвертом месте, а раньше были на 10-12-м".
Важный момент: представители России все чаще говорят об активизации инвестиционного взаимодействия. "Здесь есть над чем поработать, — полагает эксперт. — Необходимо реализовать ряд проектов, например, в автомобилестроении. Само обсуждение — прогрессивный шаг".
Хотя топливно-энергетический комплекс по-прежнему лидирует, Москва понемногу диверсифицирует сотрудничество. "Речь в первую очередь о продукции агропромышленного комплекса", — отмечает Маслов. Также углубляются научно-технические связи. А это уже база дальнейших инновационных исследований в самых разных сферах: от здравоохранения до IT.
 
КитайРоссияМоскваМихаил МишустинВладимир ПутинЛи Цян
 
 
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