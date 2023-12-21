https://ria.ru/20231221/politika-1916992147.html

"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года

"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года - РИА Новости, 21.12.2023

"Прогрессивный шаг". О чем договорились Россия и Китай под конец года

В ходе двухдневного визита в КНР Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином, главой Госсовета Ли Цяном, высокопоставленными политиками. Это уже вторая поездка... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:07

китай

россия

москва

михаил мишустин

владимир путин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916857297_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_2ea7f31776a3d5f8d83a1d74400b5997.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В ходе двухдневного визита в КНР Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином, главой Госсовета Ли Цяном, высокопоставленными политиками. Это уже вторая поездка премьер-министра в Пекин за год, что свидетельствует об особых отношениях между государствами. Что обсуждали на этот раз — в материале РИА Новости.Торжественный приемПосле переизбрания в марте на пост председателя КНР Си Цзиньпин первый зарубежный вояж совершил именно в Россию. Запад очень взбудоражило его общение с Владимиром Путиным. Но высокий гость встретился и с Мишустиным, лично пригласив его в Китай. В мае правительственная делегация прибыла в Пекин. Главной задачей тогда была выработка конкретных мер по реализации мартовских договоренностей. Состоялась и беседа с Си.Нынешний визит Мишустина прошел в рамках 28-го регулярного заседания глав правительств России и Китая. Встречали торжественно: красная дорожка, почетный караул, представительная делегация. Как отмечает китайский политический обозреватель Тан Боху на ресурсе Sohu, далеко не каждому зарубежному министру устраивают такое. "Уступает только тому, как принимают Путина", — пишет он.Девятнадцатого октября состоялись переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Этот день омрачило известие о жертвах землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. "Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, пострадавшим", — обратился Мишустин к коллеге. И добавил: по решению Путина Россия готова "оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС, если это потребуется китайским друзьям".Затем обратились к главной теме. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжают динамично развиваться", — заверил гость. И уточнил, что межправительственные встречи очень важны для решения стратегических задач, согласованных Путиным и Си.Премьер Ли напомнил: в наступающем году Китай и Россия отметят 75-летие дипломатических связей. "Мы готовы с российскими партнерами по случаю этого юбилея, неуклонно руководствуясь договоренностями на высшем уровне, продолжать укреплять многовековую дружбу между двумя странами", — сказал он.Цифры и соглашенияНа межправительственной встрече обсудили достигнутые результаты. "Товарооборот опять побил рекорд и в целом достиг значения, установленного высшими руководителями наших государств, — сообщил Ли Цян. — Мы полагаем, что в 2024–2025 годах и в дальнейшем двусторонняя торговля продолжит расширяться". Установленное значение — это 200 миллиардов долларов. О фактическом его достижении говорил и Путин во время октябрьского визита в Китай.Активно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. Сейчас предстоит перекрестный Год спорта, а 2025-й станет Годом культуры.Но главное — Россия и Китай совместно успешно преодолевают глобальные вызовы. "Испытания, которые мы сейчас проходим, сделали нас сильнее. Нужно заметить, что у нас очень много схожего. Безусловно, это и мирное сосуществование. Мы демонстрируем образец сотрудничества, какое должно быть между большими странами. И это играет очень большую роль в международной политике", — подчеркнул Ли Цян.Мишустин подтвердил: у Москвы и Пекина "сложилась особая модель межгосударственного сотрудничества", основанного на "взаимоуважительном, равноправном, доверительном диалоге".Одно из достижений — обретение финансового суверенитета. "Свыше 90 процентов расчетов осуществляется в национальных валютах, что говорит о практически полной дедолларизации экономических связей", — указал российский премьер. Углубляется инвестиционное взаимодействие. "За последние десять лет весомый вклад в это внес Российский фонд прямых инвестиций. Реализовано свыше 40 совместных инициатив с китайскими партнерами. Запускаем и новые проекты — в автомобилестроении, в добывающем и газохимическом секторах, — перечислил Мишустин. <…> — Приветствуем также решение Госсовета КНР по облегчению допуска товаров российского аграрного сектора на китайский рынок. Мы готовы наращивать их объемы. Поступательно увеличиваются объемы российского энергетического экспорта в Китай".Среди подписанных в итоге документов — совместное коммюнике, протоколы заседаний профильных комиссий, таможенный меморандум. Также дополнили соглашения по ветеринарному и фитосанитарному надзору."Вань ши жу и!"На следующий день Мишустина принял председатель Си. Он тоже упомянул о товарообороте, который за 11 месяцев уходящего года достиг 218,2 миллиарда долларов. "У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — заявил китайский лидер. Юбилей дипотношений он считает новым стартом, Москва и Пекин должны "сообща идти вперед во имя единой судьбы человечества".Мишустин еще раз выразил готовность помочь в преодолении последствий землетрясений. Потом отметил "хорошие результаты в инвестиционной сфере": в работе — 80 совместных проектов "на общую сумму почти 20 триллионов рублей, или около 1,6 триллиона юаней"."Хотел бы упомянуть знаменательную дату, которая отмечается в эти дни в Китае, — 45-летие начала политики реформ и открытости. Искренне поздравляю вас и весь китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии, в укреплении авторитета Китая на международной арене", — сказал премьер. И пожелал всего наилучшего в наступающем году. Причем по-китайски: "Вань ши жу и!"Этот визит — логичное подведение итогов сотрудничества в 2023-м, отмечает в беседе с РИА Новости директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. "Эти процессы идут в рамках расширения внешнеэкономической деятельности России на востоке, где Китай становится нашим основным партнером, — уточняет он. — Для КНР во внешней торговле мы уже на четвертом месте, а раньше были на 10-12-м".Важный момент: представители России все чаще говорят об активизации инвестиционного взаимодействия. "Здесь есть над чем поработать, — полагает эксперт. — Необходимо реализовать ряд проектов, например, в автомобилестроении. Само обсуждение — прогрессивный шаг".Хотя топливно-энергетический комплекс по-прежнему лидирует, Москва понемногу диверсифицирует сотрудничество. "Речь в первую очередь о продукции агропромышленного комплекса", — отмечает Маслов. Также углубляются научно-технические связи. А это уже база дальнейших инновационных исследований в самых разных сферах: от здравоохранения до IT.

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин, ли цян