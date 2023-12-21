https://ria.ru/20231221/poligon-1917134385.html

Самарские ученые создали космический полигон для экспериментов

Самарские ученые создали космический полигон для экспериментов - РИА Новости, 21.12.2023

Самарские ученые создали космический полигон для экспериментов

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали аппаратуру, которую установят на борту орбитальной лаборатории... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:16

2023-12-21T09:16

2023-12-21T09:52

наука

самара

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наука

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САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали аппаратуру, которую установят на борту орбитальной лаборатории "Бион-М" №2 для испытаний экстремальной электроники, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Научная аппаратура "Карбон-2" успешно прошла весь цикл запланированных испытаний и готова к установке на борту космического аппарата "Бион-М" №2. Аппаратура представляет собой своего рода электронный испытательный полигон. Он будет располагаться на внешней стороне орбитальной лаборатории, прямо в открытом космосе, и в нем будут закреплены и активированы опытные образцы тонкопленочных приборных структур на основе карбида кремния", - сообщила ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета Любовь Курганская. Указанные прототипы электронных компонентов будут подвергаться воздействию различных факторов, включая перепады температур, космическую радиацию, вакуум, а аппаратура будет поддерживать и оценивать "работоспособность" образцов. Полученные данные помогут рассчитывать параметры работы будущих полупроводниковых приборов и устройств на основе карбида кремния в условиях космического полета. Карбид кремния уступает по твердости лишь алмазу и нитриду бора, этот полупроводниковый материал считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях. Конструкторско-доводочные испытания научной аппаратуры "Карбон-2" проводились в течение около полутора месяцев. По словам Курганской, электронный полигон успешно выдержал самые жесткие наземные тесты. Заключительные наземные испытания научной аппаратуры "Карбон-2" в составе собранного космического аппарата "Бион-М" №2 запланированы на январь-март 2024 года. "Бион" - это серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований, с 1973 по 1996 годы в космос было запущено 11 спутников этой серии. В космических аппаратах находились одноклеточные организмы, растения, насекомые, рыбы, черепахи, обезьяны и другие биообъекты. В апреле 2013 года был запущен первый модернизированный биологический спутник "Бион-М" с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

https://ria.ru/20231101/drony-1906583172.html

https://ria.ru/20231212/nauka-1915078067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самара, космос - риа наука, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, наука