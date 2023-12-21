https://ria.ru/20231221/pogoda-1917129460.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:12

2023-12-21T08:12

2023-12-21T08:12

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в четверг погоду в Москве будет формировать передняя часть очередного атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Скандинавии. "Ожидается облачная погода, временами, преимущественно в первой половине дня, будет идти снег и мокрый снег. На дорогах и тротуарах - гололедица. Максимальная температура в Москве: 0 - плюс 2 градуса, по области ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", - рассказал Леус. Метеоролог уточнил, что ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20231221/pogoda-1917116941.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода