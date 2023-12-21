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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.12.2023
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08:12 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/pogoda-1917129460.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:12
2023-12-21T08:12
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в четверг погоду в Москве будет формировать передняя часть очередного атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Скандинавии. "Ожидается облачная погода, временами, преимущественно в первой половине дня, будет идти снег и мокрый снег. На дорогах и тротуарах - гололедица. Максимальная температура в Москве: 0 - плюс 2 градуса, по области ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", - рассказал Леус. Метеоролог уточнил, что ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидаются мокрый снег, гололедица и до двух градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мокрый снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в четверг погоду в Москве будет формировать передняя часть очередного атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Скандинавии.
"Ожидается облачная погода, временами, преимущественно в первой половине дня, будет идти снег и мокрый снег. На дорогах и тротуарах - гололедица. Максимальная температура в Москве: 0 - плюс 2 градуса, по области ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", - рассказал Леус.
Метеоролог уточнил, что ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Оно составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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