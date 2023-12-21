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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в канун католического Рождества
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в канун католического Рождества - РИА Новости, 21.12.2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в канун католического Рождества
"Мягкая" погода с небольшими отрицательными температурами ожидается в Москве в канун католического Рождества 25 декабря, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:18
2023-12-21T03:18
2023-12-21T03:18
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
религиозные праздники
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Мягкая" погода с небольшими отрицательными температурами ожидается в Москве в канун католического Рождества 25 декабря, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ожидается понижение температуры, но говорить о похолодании не приходится. Температура станет отрицательной, но по сравнению со средними значениями она будет выше нормы на 3-4 градуса… очень мягкая погода в Москве", - сказал Вильфанд. По его словам, в канун католического Рождества ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 4 - минус 6 градусов. Днем 25 декабря будет минус 2 - минус 4 градуса. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, религиозные праздники, римско-католическая церковь
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Религиозные праздники, Римско-католическая церковь
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в канун католического Рождества
Вильфанд пообещал "мягкую" морозную погоду в Москве на католическое Рождество