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Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:54 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/pogibshaya-1917360193.html
Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице
Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице - РИА Новости, 21.12.2023
Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице
Жительница города Токмак Запорожской области, раненная в результате обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице, сообщили в оперативных службах. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:54
2023-12-21T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Жительница города Токмак Запорожской области, раненная в результате обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице, сообщили в оперативных службах. Ранее оперативные службы региона сообщали об ударе украинских силовиков по городу Токмак. "По уточненной информации, в результате ракетного удара ВСУ по зданию ВГА Токмакского района скончалась раненая посетительница администрации, а сотрудница ВГА находится в больнице с ранением руки", - сообщили в оперативных службах. Кроме того, там отметили, что нанесен ущерб инфраструктуре города. Повреждено остекление здания администрации, пострадали хозпостройки и автомобили сотрудников. "Из-за осколочных повреждений распределительного газопровода без газоснабжения остаются 36 домов частного сектора и семь многоквартирных домов... Повреждена основная труба водоснабжения, без воды остается центральная часть левобережья города. Ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются 110 абонентов в жилом секторе, рынок, лицей, пекарня, музей, южная водонасосная станция, здания полиции и ВГА района", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20231221/tokmak-1917241862.html
токмак
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в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице

Раненная при обстреле со стороны ВСУ жительница Токмака умерла в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Жительница города Токмак Запорожской области, раненная в результате обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице, сообщили в оперативных службах.
Ранее оперативные службы региона сообщали об ударе украинских силовиков по городу Токмак.
«
"По уточненной информации, в результате ракетного удара ВСУ по зданию ВГА Токмакского района скончалась раненая посетительница администрации, а сотрудница ВГА находится в больнице с ранением руки", - сообщили в оперативных службах.
Кроме того, там отметили, что нанесен ущерб инфраструктуре города. Повреждено остекление здания администрации, пострадали хозпостройки и автомобили сотрудников.
«
"Из-за осколочных повреждений распределительного газопровода без газоснабжения остаются 36 домов частного сектора и семь многоквартирных домов... Повреждена основная труба водоснабжения, без воды остается центральная часть левобережья города. Ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются 110 абонентов в жилом секторе, рынок, лицей, пекарня, музей, южная водонасосная станция, здания полиции и ВГА района", - сказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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