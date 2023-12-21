Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице
Раненная при обстреле со стороны ВСУ жительница Токмака умерла в больнице
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Жительница города Токмак Запорожской области, раненная в результате обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице, сообщили в оперативных службах.
Ранее оперативные службы региона сообщали об ударе украинских силовиков по городу Токмак.
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"По уточненной информации, в результате ракетного удара ВСУ по зданию ВГА Токмакского района скончалась раненая посетительница администрации, а сотрудница ВГА находится в больнице с ранением руки", - сообщили в оперативных службах.
Кроме того, там отметили, что нанесен ущерб инфраструктуре города. Повреждено остекление здания администрации, пострадали хозпостройки и автомобили сотрудников.
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"Из-за осколочных повреждений распределительного газопровода без газоснабжения остаются 36 домов частного сектора и семь многоквартирных домов... Повреждена основная труба водоснабжения, без воды остается центральная часть левобережья города. Ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются 110 абонентов в жилом секторе, рынок, лицей, пекарня, музей, южная водонасосная станция, здания полиции и ВГА района", - сказали в оперативных службах.