https://ria.ru/20231221/pogibshaya-1917360193.html

Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице

Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице - РИА Новости, 21.12.2023

Женщина, пострадавшая при обстреле Токмака, умерла в больнице

Жительница города Токмак Запорожской области, раненная в результате обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице, сообщили в оперативных службах. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T22:54

2023-12-21T22:54

2023-12-21T22:54

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Жительница города Токмак Запорожской области, раненная в результате обстрела со стороны ВСУ, скончалась в больнице, сообщили в оперативных службах. Ранее оперативные службы региона сообщали об ударе украинских силовиков по городу Токмак. "По уточненной информации, в результате ракетного удара ВСУ по зданию ВГА Токмакского района скончалась раненая посетительница администрации, а сотрудница ВГА находится в больнице с ранением руки", - сообщили в оперативных службах. Кроме того, там отметили, что нанесен ущерб инфраструктуре города. Повреждено остекление здания администрации, пострадали хозпостройки и автомобили сотрудников. "Из-за осколочных повреждений распределительного газопровода без газоснабжения остаются 36 домов частного сектора и семь многоквартирных домов... Повреждена основная труба водоснабжения, без воды остается центральная часть левобережья города. Ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются 110 абонентов в жилом секторе, рынок, лицей, пекарня, музей, южная водонасосная станция, здания полиции и ВГА района", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20231221/tokmak-1917241862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, украина