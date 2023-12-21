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В РЖД рассказали подробности инцидента с детьми, следовавшими из Тюмени - РИА Новости, 21.12.2023
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12:20 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/poezd-1917174877.html
В РЖД рассказали подробности инцидента с детьми, следовавшими из Тюмени
В РЖД рассказали подробности инцидента с детьми, следовавшими из Тюмени - РИА Новости, 21.12.2023
В РЖД рассказали подробности инцидента с детьми, следовавшими из Тюмени
РЖД рассказали РИА Новости подробности инцидента с детьми: после информации о необходимости оказать неотложную помощь одному из детей начальник поезда решил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:20
2023-12-21T12:20
происшествия
саратовская область
тюмень
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РЖД рассказали РИА Новости подробности инцидента с детьми: после информации о необходимости оказать неотложную помощь одному из детей начальник поезда решил сделать незапланированную остановку на ближайшей станции, медики прибыли на станцию незамедлительно, но спасти ребёнка не удалось. "Вчера вечером, 20 декабря, у детей, следовавших из Тюмени до станции Каменская поездом №115 Томск - Адлер в составе организованной группы, были выявлены признаки ОРВИ. У некоторых обнаружена повышенная температура тела, а одному ребёнку потребовалась неотложная медицинская помощь. Начальником поезда было принято решение совершить незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей, куда вызвана скорая помощь. Бригада медиков прибыла на станцию незамедлительно, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось", - сообщили в РЖД. На станции Балашов (Саратовская область) всю группу (124 ребенка и 11 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования в медицинские учреждения Саратова. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
https://ria.ru/20231221/medosmotr-1917152466.html
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происшествия, саратовская область, тюмень, лнр
Происшествия, Саратовская область, Тюмень, ЛНР
В РЖД рассказали подробности инцидента с детьми, следовавшими из Тюмени

РЖД: поезд, с детьми, следовавшими из Тюмени, сделал незапланированную остановку

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поезд РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. РЖД рассказали РИА Новости подробности инцидента с детьми: после информации о необходимости оказать неотложную помощь одному из детей начальник поезда решил сделать незапланированную остановку на ближайшей станции, медики прибыли на станцию незамедлительно, но спасти ребёнка не удалось.
"Вчера вечером, 20 декабря, у детей, следовавших из Тюмени до станции Каменская поездом №115 Томск - Адлер в составе организованной группы, были выявлены признаки ОРВИ. У некоторых обнаружена повышенная температура тела, а одному ребёнку потребовалась неотложная медицинская помощь. Начальником поезда было принято решение совершить незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей, куда вызвана скорая помощь. Бригада медиков прибыла на станцию незамедлительно, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось", - сообщили в РЖД.
На станции Балашов (Саратовская область) всю группу (124 ребенка и 11 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования в медицинские учреждения Саратова.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Саратовские медики госпитализировали 86 детей с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Отдыхавшие в Тюмени дети проходили медосмотр, заявили в лагере
Вчера, 10:54
По данным СК, вечером 20 декабря в поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть. Позже СК РФ сообщил, что следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
 
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