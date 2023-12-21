Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда в Саратовской области
Семь детей, снятых с поезда в Саратовской области, находятся в тяжелом состоянии
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Саратовские медики госпитализировали 86 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее он уточнил, что около 60 детей имеют признаки ОРВИ, из них у 15 лабораторно подтвержден грипп А. По данным СК, вечером 20 декабря в этом поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть.
"В лечебное отделение госпитализировано 86 детей с признаками ОРВИ, из них температурящих - семь человек в состоянии средней степени тяжести, у 15 детей ИХА (иммунохроматографический анализ) на грипп "А" положительный. В провизорном отделении под наблюдением - 38 детей и 11 сопровождающих. Всем детям взяты анализы, назначена противовирусная терапия", - говорится донесении министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, которое Костин опубликовал в Telegram-канале.
Он уточнил, что всего в областную инфекционную больницу доставлены 124 ребенка и 11 сопровождающих, которые следовали в трех вагонах пассажирского поезда №115 Тюмень – Адлер. По данным Костина, погибшая девочка из ЛНР перед поездкой находилась в тюменском детском лагере "Олимпийская ребячка" в составе организованной группы детей.
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.