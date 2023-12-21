https://ria.ru/20231221/poezd-1917151445.html

Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда в Саратовской области

Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда в Саратовской области - РИА Новости, 21.12.2023

Врачи рассказали о состоянии детей, снятых с поезда в Саратовской области

Саратовские медики госпитализировали 86 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:52

2023-12-21T10:52

2023-12-21T11:18

саратовская область

тюмень

адлер

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg

САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Саратовские медики госпитализировали 86 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер, с признаками ОРВИ, в том числе семеро находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Позднее он уточнил, что около 60 детей имеют признаки ОРВИ, из них у 15 лабораторно подтвержден грипп А. По данным СК, вечером 20 декабря в этом поезде ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, на территории Пензенской области прибывшими к поезду медиками была зафиксирована ее смерть."В лечебное отделение госпитализировано 86 детей с признаками ОРВИ, из них температурящих - семь человек в состоянии средней степени тяжести, у 15 детей ИХА (иммунохроматографический анализ) на грипп "А" положительный. В провизорном отделении под наблюдением - 38 детей и 11 сопровождающих. Всем детям взяты анализы, назначена противовирусная терапия", - говорится донесении министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, которое Костин опубликовал в Telegram-канале.Он уточнил, что всего в областную инфекционную больницу доставлены 124 ребенка и 11 сопровождающих, которые следовали в трех вагонах пассажирского поезда №115 Тюмень – Адлер. По данным Костина, погибшая девочка из ЛНР перед поездкой находилась в тюменском детском лагере "Олимпийская ребячка" в составе организованной группы детей.Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень - Адлер, отдыхали, по данным властей Тюменской области, в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.

https://ria.ru/20231218/dtp-1916459403.html

https://ria.ru/20231221/medosmotr-1917152466.html

саратовская область

тюмень

адлер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратовская область, тюмень, адлер, происшествия