https://ria.ru/20231221/poezd-1917145886.html

Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР

Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2023

Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР

Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, отдыхали, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:31

2023-12-21T10:31

2023-12-21T10:33

краснодон

тюмень

луганская народная республика

роман бусаргин

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, отдыхали, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном. Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных Краснодона и Краснодонского района (ЛНР). "В детских центрах "Ребячья Республика" и "Олимпийская Ребячка" для них организованы две внеканикулярные смены — с 8 по 13 декабря и с 12 по 19 декабря… Дети отдыхают в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом", - отмечалось в сообщении. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая через регион возвращалась из лагеря, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. По информации властей Сердобского района Пензенской области, по пути следования из Тюмени в этом поезде скончался один ребенок.

https://ria.ru/20231221/gripp-1917142568.html

краснодон

тюмень

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодон, тюмень, луганская народная республика, роман бусаргин, происшествия