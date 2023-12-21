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Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2023
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10:31 21.12.2023 (обновлено: 10:33 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/poezd-1917145886.html
Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР
Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2023
Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР
Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, отдыхали, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:31
2023-12-21T10:33
краснодон
тюмень
луганская народная республика
роман бусаргин
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, отдыхали, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном. Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных Краснодона и Краснодонского района (ЛНР). "В детских центрах "Ребячья Республика" и "Олимпийская Ребячка" для них организованы две внеканикулярные смены — с 8 по 13 декабря и с 12 по 19 декабря… Дети отдыхают в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом", - отмечалось в сообщении. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая через регион возвращалась из лагеря, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят. По информации властей Сердобского района Пензенской области, по пути следования из Тюмени в этом поезде скончался один ребенок.
https://ria.ru/20231221/gripp-1917142568.html
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краснодон, тюмень, луганская народная республика, роман бусаргин, происшествия
Краснодон, Тюмень, Луганская Народная Республика, Роман Бусаргин, Происшествия
Дети, заболевшие в поезде, возвращались из Тюмени в ЛНР

Группа детей, заболевших в поезде, возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 дек – РИА Новости. Группа детей из ЛНР, у которых поднялась температура в поезде Тюмень-Адлер, отдыхали, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).
"В детских центрах "Ребячья Республика" и "Олимпийская Ребячка" для них организованы две внеканикулярные смены — с 8 по 13 декабря и с 12 по 19 декабря… Дети отдыхают в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом", - отмечалось в сообщении.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая через регион возвращалась из лагеря, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них. Позднее он уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят.
По информации властей Сердобского района Пензенской области, по пути следования из Тюмени в этом поезде скончался один ребенок.
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КраснодонТюменьЛуганская Народная РеспубликаРоман БусаргинПроисшествия
 
 
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