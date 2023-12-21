Голос поэтов-фронтовиков должен звучать громче, уверена Симоньян
Симоньян: поэтов, поддерживающих Россию и СВО, должны быть слышно лучше
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что нынешние поэты, которые исполняют патриотические песни, поддерживают Россию и ее народ в условиях специальной военной операции, должны быть "слышнее".
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"Мы научились не слушать тех, кто не с нами, и слушать тех, кто с нами. Оказалось, что народная любовь - она трудно завоевывается и легко теряется… Мне хотелось бы, чтобы это еще больше бы встало на свои места, правильно в том смысле, чтобы те люди, которые с нами, - их было бы слышнее. Я очень переживаю за фронтовых поэтов, которые у нас замечательные, блестящие, пишут на уровне и (Константина) Симонова, и (Александра) Твардовского", - сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".
Симоньян привела в пример Марию Макарову (российская певица, поэтесса, вокалистка рок-группы "Маша и Медведи"). "Она до сих пор поет - и патриотические песни, поддерживает нашего президента, нас с вами, СВО, а ее нигде не видно и не слышно… Она написала песню на слова болгарского поэта Дончо Дончев "Не трогайте, Россию, господа", - отметила она.
Симоньян напомнила, что Симонов в 25 лет получил Сталинскую премию "размером с дачу, а наши поэты не получают даже на проездной на дачу, которой нет". "Они если и издаются, то мизерно, их не проходят в школе… Это надо менять, это несправедливо и неправильно", - считает Симоньян.