https://ria.ru/20231221/podderzhka-1917234871.html

Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей

Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей

Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:46

2023-12-21T15:46

2023-12-21T15:52

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игорь руденя

жилье

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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу как стратегическую. Кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер". – сказал глава региона. По его словам, региональные власти планируют с 2024 года сделать "перезагрузку" программы по жилищной поддержке молодых семей. "Мы хотели бы сделать проект, в том числе частично применив опыт наших коллег из других субъектов Российской Федерации, - это строительство домов для молодых семей, и уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвертого и последующих детей", - сказал Руденя. Основная задача - это стабильно позитивная динамика численности населения, подчеркнул глава региона. В настоящий момент в Тверской области действует около 50 мер поддержки семьи, материнства и детства.

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917240648.html

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Наталья Макарова

общество, тверская область, игорь руденя, жилье