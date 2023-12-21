https://ria.ru/20231221/podderzhka-1917234871.html
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей
Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:46
2023-12-21T15:46
2023-12-21T15:52
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общество
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу как стратегическую. Кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер". – сказал глава региона. По его словам, региональные власти планируют с 2024 года сделать "перезагрузку" программы по жилищной поддержке молодых семей. "Мы хотели бы сделать проект, в том числе частично применив опыт наших коллег из других субъектов Российской Федерации, - это строительство домов для молодых семей, и уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвертого и последующих детей", - сказал Руденя. Основная задача - это стабильно позитивная динамика численности населения, подчеркнул глава региона. В настоящий момент в Тверской области действует около 50 мер поддержки семьи, материнства и детства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверская область, игорь руденя, жилье
Тверская область, Общество, Тверская область, Игорь Руденя, Жилье
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
«
"Мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу как стратегическую. Кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер". – сказал глава региона.
По его словам, региональные власти планируют с 2024 года сделать "перезагрузку" программы по жилищной поддержке молодых семей.
«
"Мы хотели бы сделать проект, в том числе частично применив опыт наших коллег из других субъектов Российской Федерации, - это строительство домов для молодых семей, и уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвертого и последующих детей", - сказал Руденя
.
Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику
Основная задача - это стабильно позитивная динамика численности населения, подчеркнул глава региона.
В настоящий момент в Тверской области действует около 50 мер поддержки семьи, материнства и детства.