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Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 21.12.2023
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Тверская область
 
15:46 21.12.2023 (обновлено: 15:52 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/podderzhka-1917234871.html
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей
Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:46
2023-12-21T15:52
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "Мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу как стратегическую. Кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер". – сказал глава региона. По его словам, региональные власти планируют с 2024 года сделать "перезагрузку" программы по жилищной поддержке молодых семей. "Мы хотели бы сделать проект, в том числе частично применив опыт наших коллег из других субъектов Российской Федерации, - это строительство домов для молодых семей, и уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвертого и последующих детей", - сказал Руденя. Основная задача - это стабильно позитивная динамика численности населения, подчеркнул глава региона. В настоящий момент в Тверской области действует около 50 мер поддержки семьи, материнства и детства.
https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917240648.html
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общество, тверская область, игорь руденя, жилье
Тверская область, Общество, Тверская область, Игорь Руденя, Жилье

Руденя: Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область расширяет меры поддержки многодетных семей, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
«
"Мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу как стратегическую. Кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер". – сказал глава региона.
По его словам, региональные власти планируют с 2024 года сделать "перезагрузку" программы по жилищной поддержке молодых семей.
«
"Мы хотели бы сделать проект, в том числе частично применив опыт наших коллег из других субъектов Российской Федерации, - это строительство домов для молодых семей, и уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвертого и последующих детей", - сказал Руденя.
Тверская область успешно развивает региональную экономику - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Руденя: Тверская область успешно развивает региональную экономику
Вчера, 15:51
Основная задача - это стабильно позитивная динамика численности населения, подчеркнул глава региона.
В настоящий момент в Тверской области действует около 50 мер поддержки семьи, материнства и детства.
 
Тверская областьОбществоТверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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