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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год - РИА Новости, 21.12.2023
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06:59 21.12.2023
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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год - РИА Новости, 21.12.2023
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Российские мужчины хотели бы получить на Новый год деньги и инструменты, а женщины больше всего мечтают о путешествии и сертификате на обучение, говорится в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:59
2023-12-21T06:59
новый год
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские мужчины хотели бы получить на Новый год деньги и инструменты, а женщины больше всего мечтают о путешествии и сертификате на обучение, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения", - показал опрос 1,6 тысячи респондентов. В целом самый желанный подарок для россиян на Новый год — деньги, "чтобы купить себе то, что хочется" (20%). О путешествии мечтают 18% опрошенных. 7% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение. 5% россиян мечтают об инструментах для строительства и ремонта. По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2% россиян. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера. Респонденты старше 45 лет чаще более молодых россиян мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 6% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы россияне до 34 лет (11 и 13% соответственно).
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новый год, общество
Новый год, Общество
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

SuperJob: мужчины хотели бы на Новый год деньги, а женщины мечтают о путешествии

© iStock.com / Kseniia KaprisНовогодняя игрушка с зеленым драконом
Новогодняя игрушка с зеленым драконом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© iStock.com / Kseniia Kapris
Новогодняя игрушка с зеленым драконом. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские мужчины хотели бы получить на Новый год деньги и инструменты, а женщины больше всего мечтают о путешествии и сертификате на обучение, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
«
"Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения", - показал опрос 1,6 тысячи респондентов.
В целом самый желанный подарок для россиян на Новый год — деньги, "чтобы купить себе то, что хочется" (20%). О путешествии мечтают 18% опрошенных. 7% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 6% — сертификат на обучение. 5% россиян мечтают об инструментах для строительства и ремонта.
По 3% респондентов в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта. О новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт мечтают по 2% россиян. По 1% голосов набрали такие варианты подарков как косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.
Респонденты старше 45 лет чаще более молодых россиян мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 6% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы россияне до 34 лет (11 и 13% соответственно).
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