Что подарить на Новый год 2026: 100 идей новогодних подарков

Что подарить на Новый год.

Что подарить на Новый год

Дарить подарки — это всегда приятно, однако процесс выбора может вызвать некоторые трудности. Новый год уже совсем близко, а значит и вопрос выбора подарков с каждым днем становится все более актуальным. Чтобы подготовиться заранее и не заниматься этим важным делом в канун праздника, не лишним будет иметь перед глазами базовый список популярных подарков. Что подарить на Новый год родным, близким, коллегам и друзьям, идеи на любой бюджет и вкус — в материале РИА Новости.

ТОП-20 самых популярных подарков

Можно выделить топ универсальных подарков и групп товаров, которые могут помочь сделать конкретный выбор, либо направить процесс обдумывания в нужно русло.

Парфюм

Элегантный аромат подчеркнет индивидуальность и станет прекрасным дополнением образа. При этом желательно хорошо разбираться в предпочтениях человека.

Украшения

Красивое колье, серьги или браслет создадут праздничное настроение и будут радовать долгие годы.

Одежда и аксессуары

Стильный свитер, шарф или перчатки согреют даже в самые холодные дни, а также станут приятным напоминанием о человеке.

Предметы интерьера

Керамическая статуэтка, картина или декоративная свеча украсят дом и внесут уют.

Посуда и столовые приборы

Набор чашек, сервизы или оригинальная кухонная утварь порадуют любителей кулинарии.

Косметический набор

Качественные средства ухода за кожей нужны всем, но и тут необходимо точно знать, что нужно конкретному человеку.

Электроника

Смартфоны, наушники или умные часы подарят комфорт и удобство в повседневной жизни.

Книга

Интересная литература позволит не только подарить человеку несколько приятных моментов и новых впечатлений, но и показать, насколько хорошо вы разбираетесь в его предпочтениях и интересах.

Игрушки и настольные игры

Распространенный выбор для тех, кто любит проводить время в приятной компании, играя в настольные игры.

Музыкальные инструменты

Такой подарок может стать приятным сюрпризом, если человек давно хотел освоить инструмент, но не находил для этого времени. Для тех, кто занимается профессионально, рекомендуется детальнее уточнить характеристики подарка.

© Pixabay / PIRO4D Электрогитара © Pixabay / PIRO4D Электрогитара. Архивное фото

Спортивные принадлежности

Как и музыкальные инструменты, спортивные товары можно дарить как любителям, так и профессионалам, но с более внимательным подходом к последним.

Сертификат на спа-процедуры

Расслабляющий массаж или посещение сауны станут отличным способом отдохнуть и восстановить силы.

Подарочный сертификат на фотосессию

Многие хотят сделать профессиональные фото, однако постоянно откладывают из-за недостатка времени. Сертификат может подтолкнуть их к этому шагу.

Мастер-класс

Сертификат на мастер-класс или курсы станет прекрасным подарком для тех, кто давно мечтал открыть для себя что-то новое.

Эксклюзивный чай или кофе

Эти напитки пьют практически все, но не у всех есть время и возможность открыть для себя их разновидности. Напиток высокого качества сделает утреннее пробуждение приятным ритуалом.

© iStock.com / SensorSpot Молотый кофе © iStock.com / SensorSpot Молотый кофе. Архивное фото

Деликатесы и экзотические фрукты

Оригинальные продукты удивят гурманов и ценителей необычных вкусов.

Алкоголь

Хоть мы и знаем, что чрезмерное употребление алкоголя не приносит пользы нашему организму, бутылка качественного вина, шампанского или коньяка является традиционным подарком для многих.

Коробка конфет или шоколад

Классическое лакомство поднимет настроение любому — также является традиционным и универсальным подарком.

Подарочная карта в любимый магазин

Такой подарок становится удобным выходом для людей, которые не хотят рисковать и ошибиться. Если выбирать между потенциально неудачным подарком и предоставлением человеку возможности самому его выбрать, конечно же, второй вариант более оправдан.

Конверт с деньгами

Можно сколько угодно перечислять минусы такого решения, но у него есть один плюс — такой подарок практически всегда приятен. Он также выручает тех, кто не успел выбрать подарок "со смыслом" заранее, однако и в этом случае есть пространство для фантазии — со смыслом может быть конверт.

ТОП-20 подарков для семьи

Семейный портрет

Семейный портрет, выполненный профессиональным фотографом, украсит интерьер дома и сохранит теплые воспоминания.

Персонализированные сувениры

Персонализированные статуэтки, кружки или футболки выразят внимание и интерес к увлечениям каждого.

Электронная книга

Электронная книга позволит читать любимые произведения в любом месте и в любое время.

Массажер

Этот подарок станет отличным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни или много работает за компьютером.

Bluetooth-колонка

Bluetooth-колонка наполнит дом любимыми мелодиями и улучшит настроение.

Умные часы

Умные часы позволят отслеживать физическую активность, отвечать на звонки и уведомления прямо с руки.

Мягкая игрушка

Этот подарок принесет радость и уют как детям, так и взрослым.

Смартфон

Современному человеку сложно представить жизнь без смартфона. Новый гаджет позволит вашему близкому оставаться на связи с вами, пользоваться удобными приложениями и снимать яркие моменты вашей совместной жизни.

Игровая приставка

Любители компьютерных игр оценят игровой девайс, позволяющий погрузиться в мир развлечений и отвлечься от повседневных забот. Это отличный способ весело провести время вместе всей семьей.

© Sony Sony PlayStation 5 © Sony Sony PlayStation 5. Архивное фото

Теплый плед

Такой подарок согреет в холодные зимние вечера. Кофе, книга и мягкий плед создадут атмосферу тепла и уюта, которую так ценят близкие люди.

Триммер для бороды и усов

Мужчины наверняка будут рады подарку, который позволит им всегда выглядеть стильно.

Пижама

Комфортная одежда для сна важна каждому, особенно если она подарена близким человеком.

Очки виртуальной реальности

Этот современный подарок позволит смотреть фильмы, играть и даже путешествовать по другим мирам, не выходя из дома.

Умный будильник

Устройство отслеживает фазы сна и пробуждает именно тогда, когда организм готов проснуться.

Мультиварка

Мультиварка облегчает приготовление пищи и позволяет экспериментировать с новыми рецептами.

Беспроводные наушники

Отсутствие проводов дарит свободу движений и удобство прослушивания музыки. Такой аксессуар идеально подойдет любителям активного отдыха и занятий спортом.

© Pixabay / sweetlouise Беспроводные наушники © Pixabay / sweetlouise Беспроводные наушники . Архивное фото

Фотоаппарат

Хорошее качество фотографий – залог приятных воспоминаний. Новый фотоаппарат позволит запечатлеть лучшие мгновения семейной жизни и путешествий.

Ночник

Маленький светильник создаст мягкое освещение комнаты ночью, обеспечив комфортный сон и безопасность передвижения по дому.

Сенсорные перчатки

Зимой тепло рук особенно ценно. Перчатки с сенсорными кончиками позволят удобно управлять смартфоном и другими устройствами без потери комфорта.

Толстовка с новогодним принтом

Стильная толстовка с праздничным узором станет прекрасным дополнением гардероба близкого человека.

Получатель 1000-3000₽ 3000-5000₽ 5000-10000₽ От 10000₽ Родителям Электрогриль плед набор посуды Массажер умный увлажнитель кофеварка Робот-пылесос фитнес-браслет электрокамин Смартфон умная колонка Детям до 7 лет Конструктор настольная игра детский микрофон Интерактивная игрушка набор для творчества самокат Электромобиль планшет детский кукольный дом Игровая приставка велосипед батут Детям 8-17 лет Беспроводные наушники рюкзак настольная лампа Умные часы игровая клавиатура ролики Смартфон среднего сегмента гироскутер фотоаппарат ноутбук квадрокоптер Парню/мужу Бритвенный набор термос портативная колонка Беспроводные наушники рюкзак часы Смарт-часы электросамокат игровая мышь + клавиатура Игровая видеокарта смартфон флагман VR-очки Девушке/жене Косметичка палетка теней фен-расческа Сертификат в SPA парфюм умное зеркало Бижутерия сумка Брендовая одежда ювелирный набор путевка Друзьям Powerbank настольный органайзер набор для коктейлей Портативная колонка виниловая пластинка толстовка проектор наушники Игровая консоль смартфон профессиональная камера Коллегам Кружка-термос настольный набор ланч-бокс Органайзер кожаный ежедневник премиум сертификат Умная ручка планшет профессиональное кресло сертификат Бабушке/дедушке Электрогрелка тонометр электронная книга Умные часы с мониторингом здоровья массажная подушка кресло-качалка ортопедический матрас Путевка в санаторий премиум техника ювелирные изделия

ТОП-20 подарков для родственников

Гастрономический набор

В него могут входить: элитные сыры, деликатесы, мармелад ручной работы, шоколадные конфеты или наборы меда и варенья. Такой подарок порадует гурманов и станет отличным дополнением к новогоднему столу.

Набор специй

Набор редких и экзотических специй вдохновит на создание новых блюд и экспериментов на кухне.

© Pixabay / Tama66 Специи © Pixabay / Tama66 Специи. Архивное фото

Украшения интерьера

Нежные свечи, оригинальные подсвечники, ароматические лампы и декоративные гирлянды украсят дом родственников и создадут уютную атмосферу.

Билеты в круиз

Идеальный вариант для тех, кто мечтает отдохнуть от повседневной суеты и насладиться красотой природы. Он подарит незабываемые впечатления и оставит приятные воспоминания на всю жизнь.

Шоколад ручной работы

Любителям сладкого придется по душе эксклюзивное лакомство ручной работы.

Электрокамин

Поможет создать дома атмосферу настоящего семейного очага.

Пазлы

Это увлекательное занятие сближает семью и развивает мышление.

Термосумка

Тем, кто часто путешествует или проводит много времени вне дома, пригодится термосумка. Она сохранит продукты свежими и горячими долгое время, позволяя брать еду с собой куда угодно.

Постельное белье

Таким подарком можно сделать спальню близкого человека уютнее и красивее. Особенно актуально выбирать комплекты из натуральных тканей с приятными оттенками и узорами.

Билеты в театр

Театр — источник эмоций и вдохновения. После посещения останутся теплые воспоминания и желание повторить подобное событие снова.

Автоматическая мельница для специй

Такой подарок отлично подойдет повару-экспериментатору, предпочитающему готовить блюда с необычными сочетаниями ароматов.

Массажная подушка с подогревом

Такой предмет улучшит самочувствие и позволит расслабиться после напряженного рабочего дня.

Умные весы

Они измеряют массу тела, уровень жира, воды и мышечной массы, помогая следить за здоровьем и поддерживать форму круглый год.

© Huawei Huawei AH100 Body Fat Scale © Huawei Huawei AH100 Body Fat Scale. Архивное фото

Одеяло с подогревом

Оно позволяет регулировать температуру, создавая оптимальный микроклимат в постели и обеспечивая спокойный сон.

Магнитная доска на холодильник

Яркая магнитная доска украсит кухню и одновременно станет местом для заметок, рисунков детей или рецептов любимых блюд.

Набор для бани

Специальный набор для бани включает берёзовые веники, эфирные масла и соли. Всё это поможет полноценно насладиться процессом и получить удовольствие от отдыха.

Теплый халат

Выбрав тёплый мягкий халат, вы сможете добавить уюта в быт вашего любимого родственника.

Фляжка

Компактная фляжка станет верным спутником активных людей, туристов и рыбаков.

Набор ножей

Настоящий кулинар обязательно оценит качественный набор ножей. Удобные рукоятки и острые лезвия облегчат процесс приготовления пищи и вдохновят владельца на создание новых гастрономических шедевров.

Зонт

Полезный и нужный презент, который защитит от дождя и снега. Привлекательные модели ярких цветов обеспечат хорошее настроение даже в дождливую погоду.

ТОП-20 подарков для друзей

Билеты на концерт или спектакль

Совместное посещение концерта любимой группы или спектакля зарядит позитивом и укрепит отношения.

Фитнес-трекер

Фитнес-трекер поможет следить за здоровьем и физической активностью, мотивируя вести активный образ жизни.

Подушка для путешествий

Для любителей путешествовать отличным подарком станет удобная ортопедическая подушка для сна в дороге.

Винтажные вещи

Антикварные предметы интерьера или старинные украшения создадут особую атмосферу и привлекут внимание гостей.

Картина

Картина известного художника или талантливого мастера украсит интерьер и создаст уютную атмосферу в доме.

Абонемент в спортзал

Абонемент в хороший спортивный клуб даст отличный старт новому началу года.

Индивидуальные фотокнига или календарь

Соберите лучшие моменты совместных приключений в красивые страницы книги или календаря. Друзья обязательно оценят память и внимание.

Стильный рюкзак или сумочка

Удобный и стильный аксессуар дополнит образ друга и послужит прекрасным ежедневным помощником.

Солнцезащитные очки

Подарок идеально подходит как мужчинам, так и женщинам.

© Pixabay / Semevent Солнцезащитные очки © Pixabay / Semevent Солнцезащитные очки. Архивное фото

Профессиональный инструмент для хобби

Подарок поможет другу развить любимое увлечение и повысить мастерство.

Ароматические диффузоры

Натуральные ароматы наполнят пространство свежестью и гармонией.

Робот-пылесос

Робот-пылесос возьмет на себя хлопоты, связанные с уборкой, и освободит время для отдыха и встреч с друзьями.

Фотоаппарат моментальной печати

Если друг любит запечатлевать эмоции и делится ими с окружающими, такой аппарат — прекрасный выбор.

Карманная грелка для рук

В холодное зимнее время руки мерзнут сильнее всего. Мини-грелка легко помещается в карман куртки и работает от аккумулятора, обеспечивая тепло на протяжении долгого времени.

Виниловый проигрыватель

Модели современного дизайна отличаются высоким качеством воспроизведения звукового сигнала и удобством эксплуатации.

Подписка на онлайн-кинотеатр

Стриминг-сервисы предоставляют доступ к огромной библиотеке фильмов, телепередач и шоу, которыми можно наслаждаться без рекламы и ограничений.

Видеорегистратор

Полезный и необходимый подарок для любого автомобилиста.

Коврик для йоги

Если ваш друг ведет активный образ жизни или интересуется восточными практиками, коврик для занятий йогой станет хорошим выбором.

Ароматический набор

Свечи, палочки и ароматические масла придают квартире особый шарм и улучшают настроение.

Набор новогодних свечей

Атмосферу торжества создают праздничные декорации и свечи. Яркие разноцветные свечи оживляют интерьер комнаты и добавляют настроения к вечеру встречи Нового Года.

ТОП-20 подарков для коллег по работе

Термокружка

Термокружка станет незаменимым аксессуаром для тех, кто любит горячий чай или кофе на работе или прогулках.

Забавная одежда с принтом

Веселая футболка, толстовка или шарфик — замечательный способ поднять настроение и вызвать улыбку.

Кофеварка

Для настоящих кофейных гурманов идеальным решением станет качественная компактная кофеварка, которая впишется в рабочий ритм и подарит приятные минуты релаксации.

Ланч-бокс

Забота о здоровье коллеги проявится в презентабельном ланч-боксе, сделанном из качественных материалов и оснащённом всеми необходимыми отсеками.

Флешка оригинальной формы

Необходимый аксессуар, которым ежедневно пользуются многие офисные работники, может стать необычным предметом гордости сотрудника.

Забавная игрушка-антистресс

Небольшой антистрессовый сувенир в виде мягкой игрушки сможет облегчить напряжение и поддержать позитивное настроение.

Миниатюрный вентилятор

Компактный размер и низкий шум сделают использование комфортным и удобным.

Подставка для офисных принадлежностей

Просторная подставка для ручек, карандашей и прочих мелочей станет приятным бонусом для коллег, стремящихся содержать своё рабочее место аккуратным и функциональным.

Картина-мотиватор

Творческий подход в выборе подарка может воплотиться в картине-мотиваторе, представляющей собой изображение символического характера, связанного с профессией или личной целью сотрудника.

Умный увлажнитель воздуха

Коллеги оценят современный гаджет, поддерживающий оптимальную влажность воздуха, улучшая условия пребывания в помещении и снижая риск заболеваний.

Умная ручка

В мире современных технологий классическая ручка приобрела дополнительные способности. Теперь она умеет оцифровывать написанное.

Планшет

Пригодится сотруднику в рабочих поездках, обучении и проведении совещаний.

© iStock.com / shapecharge Девушка с планшетом © iStock.com / shapecharge Девушка с планшетом. Архивное фото

Подставка для очков

Полезная подставка позволит аккуратно хранить очки и обеспечить удобный доступ к ним.

Пауэрбанк

Заряд батареи мобильного телефона иногда заканчивается в неподходящее время. Универсальное решение — пауэрбанк, который позволит заряжать телефон на ходу и избавит от тревоги.

Беспроводная мышка

Это устройство повысит эргономику рабочего места и снизит усталость рук.

Чехол для телефона

Аккуратный и стильный чехол подчеркнет статус и придаст телефону дополнительный ресурс прочности.

Блокнот

Оформленный индивидуально, он станет стильным инструментом для записи важных мыслей и планов.

© Pixabay / StockSnap Девушка заполняет ежедневник © Pixabay / StockSnap Девушка заполняет ежедневник. Архивное фото

Кожаный органайзер

Его можно персонализировать инициалами коллеги или украсить логотипом фирмы.

Массажная подушка на стул

Рабочий день полон стрессов и утомительных часов сидения за столом. Массажная подушка позволит снять мышечное напряжение и восстановить силы.

Ежедневник

Представительный ежедневник произведет благоприятное впечатление и станет необходимым элементом офисного стиля.

Что нельзя дарить на Новый 2026 год

Чтобы обезопасить себя от неудачных подарков, желательно придерживаться нескольких простых правил.

В первую очередь, конечно же, необходимо ориентироваться на вкусы и интересы другого человека и не дарить то, что может вызвать дискомфорт.

К примеру, рекомендуется не дарить маленьким детям хрупкие коллекционные игрушки или одежду, из которой они могут быстро вырасти. Прежде чем дарить парфюм или косметику дамам, лучше заранее уточнить их предпочтения. Дарить мужчинам пресловутую пену для бриться и носки — также не самое удачное решение. Коллегам лучше не дарить слишком личные вещи или слишком дорогие, а начальнику — слишком дешевые.

Категория Антиподарок Почему плохо Исключения Детям Хрупкие коллекционные игрушки Дети не понимают ценность, могут сломать Подросткам-коллекционерам Женщинам Бытовая техника (утюг, пылесос) Намек на обязанности, непраздничное Если она сама мечтала об этом Женщинам Парфюм (не зная предпочтений) Очень индивидуально, может не понравиться запах Если знаете любимый аромат Мужчинам Пена для бритья гель для душа Подарок "для галочки" Премиум-наборы для ухода — OK Пожилым Слишком современные гаджеты Могут не разобраться Если человек — техногик Коллегам Слишком дорогие подарки Неловкость, неуместно, может восприниматься как взятка Начальнику — в рамках протокола Коллегам Слишком личные вещи Нарушение границ (нижнее белье, интимное) Никогда Универсально Товары с браком б/у Неуважение Винтажные вещи осознанно — OK Универсально Животные (без согласования) Огромная ответственность, может быть аллергия Только по договоренности Универсально Предметы ритуального/религиозного назначения Может не совпадать с убеждениями Если уверены в вероисповедании

Если ориентироваться на восточный календарь, то 2026 — год Огненной Лошади . Согласно традиции, этот год ассоциируется с динамикой, энергией и движением. В связи с этим рекомендуется и в выборе подарков придерживаться такого же настроя.