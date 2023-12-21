https://ria.ru/20231221/plesetsk-1917192911.html

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту - РИА Новости, 21.12.2023

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:36

2023-12-21T13:36

2023-12-21T13:36

безопасность

космос - риа наука

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россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в российский каталог космических объектов.

https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, космос - риа наука, плесецк, россия, воздушно-космические силы россии