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Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту - РИА Новости, 21.12.2023
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:36
2023-12-21T13:36
2023-12-21T13:36
безопасность
космос - риа наука
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в российский каталог космических объектов.
https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, плесецк, россия, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Воздушно-космические силы России
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Плесецка, вывела на орбиту военный спутник