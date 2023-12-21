Рейтинг@Mail.ru
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/plesetsk-1917192911.html
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту - РИА Новости, 21.12.2023
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:36
2023-12-21T13:36
безопасность
космос - риа наука
плесецк
россия
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911900431_236:295:3081:1895_1920x0_80_0_0_4a51abadf732fbf911cad4dcb1d0feb1.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в российский каталог космических объектов.
https://ria.ru/20231004/kosmos-1900307213.html
плесецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911900431_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_2bc226ce1e2fadb10171341ed91f1385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, космос - риа наука, плесецк, россия, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Воздушно-космические силы России
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Плесецка, вывела на орбиту военный спутник

© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в российский каталог космических объектов.
Военнослужащий Космических войск ВКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В России развернут более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе
4 октября, 00:07
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаПлесецкРоссияВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала