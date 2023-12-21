https://ria.ru/20231221/pichchone-1917203107.html

Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ

Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023

Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ

Кандидатом на должность нового посла Италии в России стала заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне, она будет первой женщиной на этом... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:13

2023-12-21T14:13

2023-12-21T14:13

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джорджо стараче

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РИМ, 21 дек – РИА Новости. Кандидатом на должность нового посла Италии в России стала заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне, она будет первой женщиной на этом посту, сообщила в четверг со ссылкой на диписточники газета il Foglio. Решение о назначении Пиччоне на смену завершившего свою миссию Джорджо Стараче, отметило издание, "официально оформлено" в ходе прошедшей на этой неделе конференции итальянских послов в МИД страны. Стараче занимал должность посла в России с октября 2021 года. Пиччоне в прошлом возглавляла дипмиссию во Вьетнаме и сейчас работает замглавы секретариата главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.

https://ria.ru/20231206/italiya-1914143477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, россия, джорджо стараче