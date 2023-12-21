https://ria.ru/20231221/pichchone-1917203107.html
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ
Кандидатом на должность нового посла Италии в России стала заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне, она будет первой женщиной на этом... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:13
2023-12-21T14:13
2023-12-21T14:13
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италия
россия
джорджо стараче
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РИМ, 21 дек – РИА Новости. Кандидатом на должность нового посла Италии в России стала заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне, она будет первой женщиной на этом посту, сообщила в четверг со ссылкой на диписточники газета il Foglio. Решение о назначении Пиччоне на смену завершившего свою миссию Джорджо Стараче, отметило издание, "официально оформлено" в ходе прошедшей на этой неделе конференции итальянских послов в МИД страны. Стараче занимал должность посла в России с октября 2021 года. Пиччоне в прошлом возглавляла дипмиссию во Вьетнаме и сейчас работает замглавы секретариата главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.
https://ria.ru/20231206/italiya-1914143477.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, джорджо стараче
В мире, Италия, Россия, Джорджо Стараче
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ
Il Foglio: новым послом Италии в России станет Чечилия Пиччоне