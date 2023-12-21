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Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
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14:13 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/pichchone-1917203107.html
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ
Кандидатом на должность нового посла Италии в России стала заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне, она будет первой женщиной на этом... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:13
2023-12-21T14:13
в мире
италия
россия
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РИМ, 21 дек – РИА Новости. Кандидатом на должность нового посла Италии в России стала заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне, она будет первой женщиной на этом посту, сообщила в четверг со ссылкой на диписточники газета il Foglio. Решение о назначении Пиччоне на смену завершившего свою миссию Джорджо Стараче, отметило издание, "официально оформлено" в ходе прошедшей на этой неделе конференции итальянских послов в МИД страны. Стараче занимал должность посла в России с октября 2021 года. Пиччоне в прошлом возглавляла дипмиссию во Вьетнаме и сейчас работает замглавы секретариата главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.
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в мире, италия, россия, джорджо стараче
В мире, Италия, Россия, Джорджо Стараче
Новым послом Италии в России впервые станет женщина, пишут СМИ

Il Foglio: новым послом Италии в России станет Чечилия Пиччоне

© Фото : соцсети дипломатаЗаместитель руководителя секретариата главы МИД Италии Чечилия Пиччоне
Заместитель руководителя секретариата главы МИД Италии Чечилия Пиччоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : соцсети дипломата
Заместитель руководителя секретариата главы МИД Италии Чечилия Пиччоне. Архивное фото
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РИМ, 21 дек – РИА Новости. Кандидатом на должность нового посла Италии в России стала заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччоне, она будет первой женщиной на этом посту, сообщила в четверг со ссылкой на диписточники газета il Foglio.
Решение о назначении Пиччоне на смену завершившего свою миссию Джорджо Стараче, отметило издание, "официально оформлено" в ходе прошедшей на этой неделе конференции итальянских послов в МИД страны.
Стараче занимал должность посла в России с октября 2021 года. Пиччоне в прошлом возглавляла дипмиссию во Вьетнаме и сейчас работает замглавы секретариата главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.
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В миреИталияРоссияДжорджо Стараче
 
 
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