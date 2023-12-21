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В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды - РИА Новости, 21.12.2023
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20:43 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/petarda-1917343534.html
В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды
В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды - РИА Новости, 21.12.2023
В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники после того, как ребенок лишился пальцев руки в результате взрыва... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:43
2023-12-21T20:43
происшествия
россия
урванский район
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НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники после того, как ребенок лишился пальцев руки в результате взрыва петарды, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, в одном из продуктовых магазинов в селении Псыгансу Урванского района девятилетний ребенок приобрел пиротехнические изделия. "При использовании приобретенных петард одна из них после активации сразу же взорвалась в руке мальчика, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев", - говорится в сообщении. Как считают следователи, продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему, а приобретенные петарды не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по данной статье - шесть лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231030/podrostok-1906093792.html
https://ria.ru/20230623/palets-1880083162.html
россия
урванский район
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происшествия, россия, урванский район
Происшествия, Россия, Урванский район
В КБР ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды

В КБР 9-летний ребенок лишился пальцев руки после взрыва петарды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 21 дек - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники после того, как ребенок лишился пальцев руки в результате взрыва петарды, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в одном из продуктовых магазинов в селении Псыгансу Урванского района девятилетний ребенок приобрел пиротехнические изделия.
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«
"При использовании приобретенных петард одна из них после активации сразу же взорвалась в руке мальчика, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев", - говорится в сообщении.
Как считают следователи, продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему, а приобретенные петарды не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по данной статье - шесть лет лишения свободы.
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