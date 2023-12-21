https://ria.ru/20231221/peregovory-1917354183.html

СМИ: США начали переговоры об использовании активов России для Украины

СМИ: США начали переговоры об использовании активов России для Украины - РИА Новости, 22.12.2023

СМИ: США начали переговоры об использовании активов России для Украины

США начали обсуждать с союзниками возможность использования замороженных российских активов для помощи Киеву, пишет газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-21T21:40

2023-12-21T21:40

2023-12-22T00:52

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россия

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джо байден

евросоюз

euroclear

g7

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США начали обсуждать с союзниками возможность использования замороженных российских активов для помощи Киеву, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников. "Администрация Байдена <...> начала срочные переговоры с союзниками об использовании средств для помощи военным усилиям Украины в момент, когда финансовая поддержка снижается", — говорится в публикации.По словам собеседников издания, Белый дом "тихо сигнализирует" о своей поддержке использования российских активов на фоне того, как конгрессмены все больше выступают за законодательную инициативу, позволяющую пойти на этот шаг. Отмечается, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов. "Администрация Байдена оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию представить стратегию к 24 февраля", — пишет газета, подчеркивая привязку срока к годовщине начала российской специальной военной операции. Детали этой стратегии продолжают активно обсуждать. Политики до сих пор не решили, будут ли российские средства поступать напрямую Украине или их можно будет использовать по-другому. Кроме того, до сих пор неясно, сможет ли Киев тратить эти деньги на военные нужды или их применение ограничат только расходами на восстановление и поддержку экономики. Также, как пишет издание, западные страны рассматривают использование российских средств в качестве инструмента давления на Москву с целью вынудить ее пойти на переговоры по завершению конфликта на Украине. После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября депозитарий отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Как заявил ранее министр финансов Антон Силуанов, с 2022 года недружественные западные государства вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов. Кроме того, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20231220/aktivy-1916918439.html

https://ria.ru/20231221/aktivy-1917155401.html

https://ria.ru/20231215/yaponiya-1915946494.html

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россия

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украина, россия, сша, антон силуанов, джо байден, евросоюз, euroclear, g7, санкции в отношении россии