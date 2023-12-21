СМИ: США начали переговоры об использовании активов России для Украины
NYT сообщила о плане США использовать активы России для помощи Украине
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США начали обсуждать с союзниками возможность использования замороженных российских активов для помощи Киеву, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.
«
"Администрация Байдена <...> начала срочные переговоры с союзниками об использовании средств для помощи военным усилиям Украины в момент, когда финансовая поддержка снижается", — говорится в публикации.
По словам собеседников издания, Белый дом "тихо сигнализирует" о своей поддержке использования российских активов на фоне того, как конгрессмены все больше выступают за законодательную инициативу, позволяющую пойти на этот шаг.
Отмечается, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов.
Детали этой стратегии продолжают активно обсуждать. Политики до сих пор не решили, будут ли российские средства поступать напрямую Украине или их можно будет использовать по-другому. Кроме того, до сих пор неясно, сможет ли Киев тратить эти деньги на военные нужды или их применение ограничат только расходами на восстановление и поддержку экономики.
Также, как пишет издание, западные страны рассматривают использование российских средств в качестве инструмента давления на Москву с целью вынудить ее пойти на переговоры по завершению конфликта на Украине.
После начала специальной военной операции ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября депозитарий отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Как заявил ранее министр финансов Антон Силуанов, с 2022 года недружественные западные государства вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов. Кроме того, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.