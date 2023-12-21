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Переговоры с Украиной возможны лишь после ее капитуляции, заявил Балицкий - РИА Новости, 21.12.2023
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03:37 21.12.2023 (обновлено: 12:12 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/peregovory-1917117895.html
Переговоры с Украиной возможны лишь после ее капитуляции, заявил Балицкий
Переговоры с Украиной возможны лишь после ее капитуляции, заявил Балицкий - РИА Новости, 21.12.2023
Переговоры с Украиной возможны лишь после ее капитуляции, заявил Балицкий
Переговоры с Украиной возможны только после полной капитуляции армии Киева и отвода сил НАТО от границ России, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:37
2023-12-21T12:12
россия
украина
киев
евгений балицкий
нато
в мире
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Переговоры с Украиной возможны только после полной капитуляции армии Киева и отвода сил НАТО от границ России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.&quot;Я считаю, что хорошие переговоры — только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю. Потому что если мы, еще раз говорю, сейчас не закончим это, то это заканчивать нашим детям. Все сегодня понимают, что сегодня это надо закончить. И закончить полной капитуляцией противника&quot;, — подчеркнул он."В данном случае, я уверен в том, что переговоры возможны только полной капитуляцией украинских вооруженных сил, отведением всех натовских войск на предел 1991 года, вывод их от границ России. Это даст залог того, что это не повторится", — добавил Балицкий.Ранее первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.
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россия, украина, киев, евгений балицкий, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Евгений Балицкий, НАТО, В мире
Переговоры с Украиной возможны лишь после ее капитуляции, заявил Балицкий

Балицкий: переговоры с Украиной возможны только после полной капитуляции Киева

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Переговоры с Украиной возможны только после полной капитуляции армии Киева и отвода сил НАТО от границ России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«

"Я считаю, что хорошие переговоры — только полная капитуляция противника. Других переговоров не приемлю. Потому что если мы, еще раз говорю, сейчас не закончим это, то это заканчивать нашим детям. Все сегодня понимают, что сегодня это надо закончить. И закончить полной капитуляцией противника", — подчеркнул он.

"В данном случае, я уверен в том, что переговоры возможны только полной капитуляцией украинских вооруженных сил, отведением всех натовских войск на предел 1991 года, вывод их от границ России. Это даст залог того, что это не повторится", — добавил Балицкий.
Ранее первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года.
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РоссияУкраинаКиевЕвгений БалицкийНАТОВ мире
 
 
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